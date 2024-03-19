陳宗彥疑用微信接受性招待 謝龍介：懷疑做不法勾當
行政院前發言人陳宗彥於2013年間，協助酒店業者關切申請案，陳宗彥在過程中疑似使用Wechat（微信）聊天室處理相關事務。國民黨立委謝龍介指出，民進黨整天高喊別被大陸軟體滲透，陳宗彥卻私下使用我國難以監聽、追查的微信，合理懷疑是在做不法勾當。
謝龍介表示，相信台灣的資安保護水平不低，不過民進黨政府總是說共產黨會藉此來滲透，提醒國人少用抖音、微信等軟體。不過多年來，洩漏最多資訊的就是公部門，包括納稅資料，民間都拿得到。
謝龍介說，民進黨面對大陸東西就要醜化，說會有資安問題，結果一堆民進黨官員私底下看抖音看很爽，更別提全世界抖音用戶都在節節上升，從裡面可以看見許多年輕人的想法。
謝龍介表示，微信是大陸的軟體，我國無法監聽。陳宗彥身為民進黨籍，這麼怕中共，為什麼會特別要去使用微信來通訊？不敢給中華民國的國安單位看，卻不怕中共監察？合理懷疑就是在做不法勾當，迴避台灣偵查。
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