連江縣黨部主委曹爾凱涉性騷 民眾黨中評會決議停權3年

民眾黨中評會今天發布公告，連江縣黨部主委曹爾凱遭到停權3年，原因為涉及不當行為，經過性騷擾申訴處理委員會調查，認定性騷擾案成立。

中評會裁決理由書指出，對於有職務隸屬關係的民眾黨聘僱人員，違紀人曹爾凱有涉及不當行為，經過民眾黨性騷擾申訴處理委員會調查，結果為認定性騷擾成立。

民眾黨中評會說明，依照性騷擾防治措施、申訴懲戒辦法第8條規定，｢性騷擾行為經調查屬實者，本黨得視情節輕重，對申訴人之相對人予以處分（口頭告誡、申誡、記過、調職、降職、減薪或其他處分），若同時為黨員身分將建請中央評議委員會進行相關懲戒。｣

中評會指出，依照紀律評議裁決準則第36條規定，｢黨員之其他違紀行為，得依情節輕重，經出席中央評議委員會二分之一以上委員提案、三分之二以上決議通過，應予除名以下處分。｣

中評會表示，對於違紀行為的調查報告，性騷擾申訴處理委員會認定，違紀事實明確，經過衡酌違紀行為的情節，依照紀律評議裁決準則第36條規定，決議裁決暫停曹爾凱黨內所有權利3年。

曹爾凱畢業於政治大學政治系，曾經擔任民眾黨連江縣黨部主委、曹爾凱律師事務所主持律師、桃園市中華兩岸企業發展協進會、連江縣政府縣政顧問、總統府青年工作團副團長等。