疑受8次性招待！陳宗彥否認化名「陳董」 監院拿微信對話打臉

監察委員王美玉、林國明、蘇麗瓊今天表示，行政院前發言人陳宗彥於2013年間，協助酒店業者關切申請案，監院要求台南市政府檢討改進，另疑似接受性招待部分，移由台南地檢署併案調查。

3位監委指出，陳宗彥於擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，據台南地檢署偵辦酒店業者妨害風化案件之監聽譯文、Line畫面截圖等卷證資料，顯示陳宗彥（代稱陳董、同學、老闆的朋友）疑似於2012年12月27日、2013年4月30日、8月9日、10月31日、11月1日、11月9日、11月21日、12月15日共計8次接受酒店業者性招待；另Line畫面截圖中陳宗彥所詢之「小芸」，亦在酒店會計記載之筆記本出現3次，顯示「小芸」當時確在酒店工作。

3位監委表示，陳宗彥接受監院詢問時，坦承截圖Line圖貼是他本人，但否認他是「陳董」，經查監聽譯文及Wechat聊天室，2013年12月12日翻拍畫面，「陳董」係任職於市政府且協助「縮短流程時間」者，所指顯然是當時擔任台南市政府民政局長之陳宗彥，故陳宗彥辯稱「陳董不是我」，尚難採信。

3位監委指出，陳宗彥主張監聽譯文內容是酒店業者間的，和他沒關係，監院為取得與陳宗彥相關之直接證據，函請台南地檢署提供陳宗彥本人案件之監聽譯文，台南地檢函復，因已重啟偵查而無法提供，未來這部分案情，將調查所得移請台南地檢署併案調查，以釐清案情。

該案除了疑似性招待，另有陳宗彥疑似替業者關說一案。陳宗彥於2012年間擔任台南市政府新聞處長，及2013年2月23日起擔任民政局長職務期間，曾協助酒店業者向台南市政府所屬相關機關關切「視聽歌唱場所變更使用工程」申請案，並疑似常態性接受酒店業者提供之性招待等情事。

3位監委表示，陳宗彥在接受監院約詢時，坦承「有請辦公室秘書詢問案件進度並告知業者，但絕對沒施壓」，經檢視台南市政府所屬相關機關受理該案之處置流程，尚難謂有施壓情事，但陳宗彥向其他機關查詢與其職掌無關之事項，被詢機關竟將內部會辦進度告知，陳宗彥再洩漏予請託業者，違反相關規定，台南市政府應檢討改進。