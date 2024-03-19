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太陽花10周年 柯建銘：黃國昌昔鄙視國民黨今護航到底

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照

昨天是318學運10周年，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在臉書發文表示，這時候就讓很多人想到，現為民眾黨不分區的黃國昌，同樣桀驁不馴的表情，卻有內心世界的大翻轉，惜哉！現今居然與當年鄙視的老舊國民黨站在同一陣線，隨時無所不用其極護航。

柯建銘表示，10年前的318 ，可說是台灣後民主很重要分水嶺，雖逐漸模糊在歷史的洪流，但深留人心的抗中保台及天然獨的台灣價值，卻有難沫的影響深遠，締造大變局的大時代。整個運動雖然短短24天，在年輕學生前呼後擁自發性參加、網路自媒體、顛覆傳統，創造新世代的組織動員模式，引起國際社會、媒體高度關注震撼。

「浪花卻也淘盡所謂英雄，留付笑談中，台灣依舊在，只是KMT向夕陽」。柯建銘指出，黃國昌過去鄙視跟國民黨站在同一陣線，現在連沒收質詢權，有違憲政體制，都可以站在憲法對立面，跟國民黨主席朱立倫、國民黨立法院黨團總召傅崐萁以降KMT立委「沆瀣一氣」，且嗆聲更大，儼然藍營理論大師，也不惜反對同黨立委黃珊珊主張恢復質詢權的立場。

柯建銘說，連民眾黨主席柯文哲跟蔡英文總統見面，照喊「無恥」不誤，請神容易送神難也，昌粉強吞柯粉時至矣！柯文哲僅能危急下自嘲他派黃國昌來應付他，內部矛盾欲外部化，以轉移焦點，但無用也無解的。

柯建銘說，10年前3月30日夜晚，林飛帆雄立凱道那幕，只要站在真理的一方，馬英九就算派千軍萬馬也無懼、無用，派不站在道理、真理的黃國昌總召，何用？有千百個，甚無數個老柯的！

國民黨 柯建銘 黃國昌

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