【太陽花10周年3-1：政黨篇】哪有第三勢力？只有小綠投大綠

2014年3月18日，反服貿學子衝入立法院並占據議場，展開為期24天的「太陽花學運」，今天正好滿10年。10年來物是人非，太陽花學運究竟為台灣社會帶來了甚麼，又讓我們失去了甚麼？

一般公認，太陽花運動最明顯的「成果」，是催生出政治版圖上的第三勢力政黨。太陽花之後，新興政黨如雨後春筍般出現，光是2015年就有時代力量、台灣基進黨、社民黨等成軍，其中時代力量於2016年一舉奪下5席立委，不但組成立法院黨團會議，還成為立法院第三大政黨，2018年又有16人當選縣市議員，一時風光無兩；另台灣基進黨陳柏維2020年打敗台中的國民黨顏寬恆，奪下台灣基進黨首個立委席次（2021年被罷免）；社民黨苗博雅2018年之後連續當選2屆北市議員。

但因太陽花而生的政黨，確實是第三勢力嗎？「勢力」或許是真，是否闢出一條「第三」路線卻未必。這也正是太陽花後新興政黨的致命傷：由於定位不明，和民進黨的關係黏黏糊糊，時代力量曾被貼上「小綠」標籤，台灣基進黨被視為民進黨側翼。2016年民進黨取得執政權，和學運「小夥伴」的關係也逐漸變質，最鮮明的一幕是2017年立法院衛環委員會排審《勞基法》「一例一休」修法，時代力量質疑罔顧程序正義，當時民進黨立委邱議瑩高喊「太陽花大崩潰」，網友翻出邱議瑩學運期間「蹭」太陽花的臉書貼文，痛批民進黨沾光太陽花學運成果，一看太陽花沒利用價值就一腳踢開，根本過河拆橋。

蔡政府第一個任期後半，所謂的第三勢力政黨已出現瓦解跡象，成員紛紛倒戈加入民進黨，其中有些人還混得風生水起。包括：社民黨范雲2019年加入民進黨，2020年至今以民進黨不分區立委身分連任2屆立委；社民黨李晏榕參選2018年北市議員選舉失利後，2019年加入民進黨擔任發言人；時力首任黨主席黃國昌去年加入民眾黨，列為民眾黨不分區立委候選人第2順位，現在是民眾黨籍第11屆立委；時力創黨成員及立委林昶佐2019年退黨，去年宣布加入民進黨，被網民譏為「回家」；社民黨北市議員苗博雅去年獲民進黨禮讓，取得北市大安區選區參選立委資格，落選後繼續擔任市議員。

其他太陽花世代包括，很早就踏入政壇的學運主要領導人林飛帆，2019年擔任民進黨副秘書長，因月薪逾9萬元被諷是「林9萬」，現任民進黨智庫新境界文教基金會董事；另一學運代表人物魏揚雖曾投入立委輔選，但最後仍選擇回到學校讀博，並在NGO團體擔任研究員，是極少數沒有參政的太陽花世代；太陽花學院媒體組組長吳崢之後接連參選皆落敗，目前是民進黨發言人；當年的太陽花議場糾察組黃燕茹回歸生活；太陽花學運前發言人、時力黃郁芬2018年當選台北市議員，2022年以無黨籍身份競選連任失利。

今年立委選舉中，僅有少數太陽花世代如黃捷搶進國會，而時力及台灣基進黨則「泡沫化」全軍覆沒，尤其被視為「因太陽花而生」的標誌性政黨時代力量竟形同滅黨，跌破眾人眼鏡，彷彿也見證了太陽花運動的暴起暴落。

梅花新聞網