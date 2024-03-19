【太陽花10周年3-2：經貿篇】只有反中口號！農漁、傳產、觀光業生計怎解

2014年3月18日登場的太陽花運動，目的是中止兩岸服貿協議，然而蔡政府上台以來僅成就了「反中」口號，但對出口大陸的依賴程度卻更高於馬政府；而陸方持續對我制裁、停止「讓利」，讓台灣農漁業和傳產業飽受衝擊。

當年學運重創馬政府，馬英九基金會執行長蕭旭岑回顧表示，太陽花本質就是「反中」，卻用「反黑箱」來號召，欺騙不滿現狀的年輕人，而學運領袖林飛帆等人主張包括兩岸協議監督條例完成立法等，民進黨已執政8年卻無一落實，太陽花運動實際上只是一場「協助民進黨上位的政治動員運動」。

不過，林飛帆日前接受日媒採訪談到太陽花學運成果，卻認為是10年來對大陸依賴度下降，包括台灣出口總額，2014年出口中國大陸占整體比率逾4成（最高時高達43.9％），而最近已降到3成5。林飛帆對此指出，「這是大家都感受到被中國經濟吞沒的危機感的結果。」

對於太陽花政治人物喜孜孜的所謂「學運成果」，農漁業及傳產業苦不堪言。由於兩岸關係降至冰點，大陸可能全面中止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）早收清單優惠關稅，2021年起大陸海關就禁止我鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚、白帶魚等進口；2023年再針對農產、化工、紡織等2509項產品啟動進口限制和貿易壁壘調查；今年元旦起大陸又中止ECFA部分早收清單，取消12項石化產品優惠關稅，對個別廠商傷害相當大，卻被政治人物列為「政績」。

回看10年前「黑色島國青年連線」行動宣言：「不願看到台灣青年10年後還過著22K的生活」，但10年後的今天，基本工資調到27K，確實不是當年的22K了，然而物價高漲，通膨早就吃掉薪資漲幅，青年低薪依舊，相對剝奪感則可能更甚。

不只農漁和傳產等「物」的交流禁絕，蔡政府更禁止陸客、陸生來台及台灣旅遊團赴陸等「人」的往來，不但影響旅遊業、旅遊業相關龐大產業鏈，斷絕大專校院生源，更讓兩岸交流急凍。

過去陸客來台曾在2015年衝至418萬人次，創下最高紀錄，但去年即使疫情解封，來台大陸人士也僅22.6萬人次，僅最高峰時的5％，論者嘆道陸客來台人數倒退了10幾年，相當於2007年的情況，可說是「一夕回到解放前」，與陸客相關的百工百業，要嘛倒閉，要嘛離開或轉行。大專校院的情況也類似，從2016年的最高峰4.2萬人，跌到去年6月最後一屆學士班陸生畢業，在台陸生可能僅剩3千人之譜。

梅花新聞網