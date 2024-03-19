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海地情勢升溫 駐館未來不排除包機撤僑

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
海地動亂持續延燒，美國政府16日宣布啟動撤僑專機，滯留海地的美國公民持有效護照即可在海地角國際機場搭機返美。（路透）
海地動亂持續延燒，美國政府16日宣布啟動撤僑專機，滯留海地的美國公民持有效護照即可在海地角國際機場搭機返美。（路透）

海地黑幫為迫使總理亨利（Ariel Henry）下台，利用亨利因公出國期間，自2月29日起在首都太子港號召武裝團體暴動。外交部今表示，目前在地台商與僑民均安，若未來情勢升溫，不排除包機送僑胞返台。

海地前總統摩依士（Jovenel Moïse）在2021年7月7日遇刺身亡後，由總理亨利代理國政。海地黑幫為逼他下台，於首都進行武裝暴動，並攻擊首都國際機場，亨利被迫滯留波多黎各無法返國。

為避免海地危機持續升高影響區域穩定，在美國及「加勒比海共同體」（CARICOM）各國協調下，亨利於台北時間3月12日午間宣布辭職。接下來則由CARICOM協調海地各黨派組成的「過渡總統委員會」任命臨時總理後，亨利的辭職才正式生效。

外交部表示，目前我國駐館與海地政府及各黨派領導人均保持良好聯繫，以維護台海邦誼。海地目前主要動亂地區主要集中在首都太子港及國際機場附近，我國駐海地大使館目前運作正常，並與海地軍警單位及各國駐海地使館保持密切聯繫。

外交部指出，我國駐海地大使館自2021年起為因應海地治安惡化，已增派警衛並提升防護措施。目前我國在海地駐守的館團員眷，以及台商與僑民，一共23人，均尚安好。有涉外人士表示，駐館將視情況發展決定是否撤離，也有計畫在必要時包機送國人返國。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城表示，目前美國、歐盟、德國和有些國際組織已減少派駐海地的人員，但歐盟跟德國是撤到多明尼加、也就是海地隔壁的國家持續辦公，法國駐海地大使，一度滯留多明尼加，目前已回到海地；各國對海地情勢的評估有不同標準，也互相分享資訊。

是否要撤離？鄭力城說，外交部每天與海地駐館密切保持聯繫，駐館認為，目前應該還不到要立即全數撤離的情況；畢竟也要考慮目前機場是黑幫攻擊的首要目標，且人員撤離過程中，必須先在陸路上移動，增加曝險可能，這個風險也必須納入考量。

外交部也指出，對於海地當前局勢，目前已發布旅遊警示，提醒國人如無必要切勿前往。

外交部 機場 海地

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