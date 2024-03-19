高屏搶水大戰一觸即發 2026「南霸天之爭」浮上水面？
春雨不如預期，高雄與台南共用的南化水庫蓄水率近日跌破5成，高屏溪川流量低於近5年同期平均值，高雄灌溉區已啟動分區輪灌，屏東高樹農民發現30公尺深水井抽不到地下水，環團也憂心，未來台積電設廠將惡化用水問題。南區水資源分署、農水署表示，目前用水正常。不過，水資源分配是南台灣旱季最大難題，一觸即發的高屏搶水恐讓「南霸天之爭」浮上水面。
高屏搶水早有先例，屏東縣前縣長潘孟安、縣長周春米都曾與高雄市陳其邁搶過水源；2026年高雄市長改選，陳其邁接班人至今不明朗，潘孟安是地方熱門人選，高屏搶水大戰觸發兄弟競合情結。
2021年5月爆發百年大旱，高屏溪流量過低，屏東農民建土堤攔截水源，陳其邁曾半夜坐鎮濁口溪，還派怪手拆堤，一度引發時任屏東縣長潘孟安反彈說，「提供民生用水以外，也要兼顧到區域均衡發展跟農民使用，不能強行破壞，把水引到高雄。」
今年1月，高雄與屏東再次搶水，高市府規畫在大津取水口更改水流河道，引發屏東高樹鄉農民群起抗議，驚動中央的經濟部水利署特地召開「高雄屏東春耕用水協商會議」，雙方農民現場爭吵得臉紅脖子粗。
大高雄每天用水量約150萬噸，包括120萬噸民生用水、30萬噸工業用水，主要引自高屏溪，另上游甲仙堰引水至南化水庫，若有需求再援助高雄。南區水資源分署統計，南化水庫蓄水率45.22％，大高雄單日約85萬噸用水取自高屏溪，其餘靠伏流水及深水井等多元取水方案因應。
因應水情不佳，今年一期稻作自2月26日起實施第一階段供6停3制輪流灌溉措施。旗山、美濃地區稻農因應冬天缺水成常態，提早約半個月採收白玉蘿蔔或紅豆等冬季裡作，趕在限水前栽種水稻，避開輪灌限水日期。
「若再1個月不下雨，恐會跟去年一樣，相當傷腦筋。」農水署屏東管理處長黃信茗表示，屏東未啟動分區輪灌，不過萬丹、東港有種水稻，4月下旬會有一波用水量高峰，若可以度過的話，水情就算過關。
劉姓農民說，種水稻需要灌溉，用水量大，他栽種小黃瓜，用水量較少，但若缺水也會影響品質，只要務農都怕缺水。高屏溪對岸的屏東高樹去年11月至今還沒下雨，王姓農民憂心說，近期水圳的水位變低，30公尺深的水井抽不到水，要再往下深挖才有水。
此外，台積電高雄2奈米廠預定年底進駐，明年起量產，初期每日用水4.3萬CMD (立方公尺／每天）。地球公民基金會指出，台積電允諾使用再生水，雖不影響高雄民生用水，但台積電附近還有橋頭科學園區，再生水廠的整體布建及規畫期程令人擔心。
高雄市府水利局說，未來楠梓及橋頭兩座再生水廠日供11萬噸工業用水，相關期程均配合台積電各廠運作時程，用水可以無縫接軌；橋科用水量不大，園區內也設汙水廠，不會產生排擠。
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