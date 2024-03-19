影／總質詢之亂 陳玉珍譏立委非小學生需提醒

立法院總質詢上周五發生因質詢立委不在場，立法院長韓國瑜唱名3次即宣布了休息，遭民進黨立委抗議剝奪質詢權，當事立委洪申翰與國民黨立委陳玉珍上午在議場外再度因為輪值委員應不應該在議場內等候先後對媒體回應，洪申翰表示，民進黨團要求輪值的委員會就是待在立法院院區即可，總質詢的時候不會有人在議程當中喊出任何議程的變動，這是民進黨團內部的內規，其他黨的委員不一定這麼清楚，所以洪申翰必須再次說明清楚，避免大家對這個問題有不必要的誤會、或是望文生義。洪申翰也強調以後若要不聽議事人員提醒何時進議場，大家就在即將進行總質詢前一個小時就待在議場內等候即可，但前提是各黨團要有共識，大家先提出來，各黨立委確認就好。

立委陳玉珍則再補槍強調立委的自律，委員應該在什麼時候做什麼事情，不像需要人家提醒、規定，因為立法委員不是小學生。