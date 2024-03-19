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蕭美琴上任前訪歐 應邀到捷克演講

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
捷克參議院議長韋德齊19日在社群媒體平台上發文，透露他在捷克智庫「解析中國」所舉辦的研討會上，與蕭美琴會晤。圖／翻攝X平台
捷克參議院議長韋德齊19日在社群媒體平台上發文，透露他在捷克智庫「解析中國」所舉辦的研討會上，與蕭美琴會晤。圖／翻攝X平台

副總統當選人蕭美琴日前低調訪問美國，據了解，在結束相關行程後轉往歐洲，但造訪哪些城市未曾曝光。捷克參議院議長韋德齊19日在社群媒體平台上發文，透露他在捷克智庫「解析中國」所舉辦的研討會上，與蕭美琴會晤。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）19日在X平台上發布與蕭美琴談話的照片，文字內容說明，他與台灣新當選的副總統蕭美琴在捷克智庫「解析中國」（SINOPSIS）所舉辦的一場「強化台灣與捷克夥伴關係與合作」研討會上會晤。

外交部對此則表示，蕭美琴次訪問捷克，是應當地智庫「解析中國」的邀請前往訪問並發表演講，並在正式就職前與友人交換意見、互動交流。外交部說，本案相關進一步資訊，外交部會在適當時機對外說明。

捷克 蕭美琴

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