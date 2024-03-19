影／抗議內政部依「身份」訂社宅收費 住盟：忍無可忍
OURs 都市改革秘書長彭揚凱、民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、國民黨立委羅智強、徐巧芯、牛煦庭上午與數十個住盟齊聚行政院大門口舉行記者會抗議，不滿內政部將依「身份」訂定社宅分級收費原則，呼籲依現行「收入」訂定社宅分級收費原則。
國民黨立委羅智強、徐巧芯則批執政黨是三無政府，無同理心、無守法、無視地方政府，表示內政部如果依「身份」訂定社宅分級收費原則，小夫妻可能被排除在社宅。
民眾黨立院黨團總召黃國昌批執政黨社宅有「三大荒謬」，中央政府社宅完工0戶，卻要求蓋社宅的地方政府從「收入」訂定社宅分級收費原則，改成落後的依「身份」收費原則，副總召黃珊珊表示執政黨票騙到了，就不關心低薪高房價的問題。
OURs 都市改革秘書長彭揚凱表示完全無法接受內政部這種不公平、不合理、不合法的社宅「分級收費原則」，要求行政院制止內政部的顢頇鴨霸作法，應依「收人」訂定社宅分級收費原則。這完全違背可負擔金精神、不顧弱勢與青年權益，各國興建社會住宅多始照顧弱勢目的，為讓有需要的民眾「住得起」，皆主張「可負擔和金」原則。具體操作，則以「收入」做為衡量標準，分成不同收費級距，確保租金不會超過收入其合理支付能力。
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