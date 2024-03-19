影／抗議內政部依「身份」訂社宅收費 住盟：忍無可忍

OURs 都市改革秘書長彭揚凱、民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、國民黨立委羅智強、徐巧芯、牛煦庭上午與數十個住盟齊聚行政院大門口舉行記者會抗議，不滿內政部將依「身份」訂定社宅分級收費原則，呼籲依現行「收入」訂定社宅分級收費原則。

國民黨立委羅智強、徐巧芯則批執政黨是三無政府，無同理心、無守法、無視地方政府，表示內政部如果依「身份」訂定社宅分級收費原則，小夫妻可能被排除在社宅。

民眾黨立院黨團總召黃國昌批執政黨社宅有「三大荒謬」，中央政府社宅完工0戶，卻要求蓋社宅的地方政府從「收入」訂定社宅分級收費原則，改成落後的依「身份」收費原則，副總召黃珊珊表示執政黨票騙到了，就不關心低薪高房價的問題。