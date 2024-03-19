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遭指背棄太陽花 黃國昌反嗆民進黨：兩監條例何時要過？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者陳正興／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者陳正興／攝影

今年是318學運10周年，民眾黨發言人吳怡萱今天說，民眾黨主席柯文哲在競選總統期間，不斷地提到兩岸協議監督條例，民進黨政府已經跳票8年，現在反要柯文哲、民眾黨立委黃國昌負責，完全就是背棄學運精神，民眾黨團也預計在本周提出草案。

台灣經濟民主連合等多個民間團體，昨天在立法院旁舉辦「太陽花運動10週年晚會」，不僅當年響應學運的柯文哲未置一詞，而黃國昌被視為學運的代表人物之一，昨天晚上也沒有現身在晚會現場，民眾黨因而遭到外界質疑「背棄太陽花精神」。

民眾黨立法院黨團上午舉行晨會，柯文哲面對媒體提問不發一語，吳怡萱受訪時則表示，柯文哲在競選總統期間，不斷提到兩岸協議監督條例，民進黨政府已經跳票8年，柯文哲一貫的態度就是「先立法再審查」，希望能夠盡快立法通過，沒想到民進黨承諾跳票，反而把沒有執行完畢的未竟之功，推給黃國昌跟柯文哲要負責。

吳怡萱指出，昨天有民進黨立委提到「兩岸條例」，但是卻刻意避免告訴選民，到底是「兩岸協議監督條例」還是「兩岸人民關係條例」，民進黨就是在玩文字遊戲，現在不僅背棄學運精神，還要抹黑黃國昌跟柯文哲，既然民進黨做不到，就讓民眾黨來完成，黃國昌也預計在本周提出兩岸協議監督條例的立法草案。

有關媒體詢問，部分網友點名出來打球，黃國昌則反問「要打什麼球」，應該要去問民進黨政府，兩岸協議監督條例何時要過，這是318學運的訴求，有些人加入民進黨，現在反而都忘記了，「我就問一個最直接的問題，民進黨跳票了8年，到底什麼時候要通過？」

柯文哲 民眾黨 民進黨

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