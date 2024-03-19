黨產會追徵8.6億 朱立倫：民進黨希望國民黨從地球消滅

黨產會認定458筆土地為不當黨產，並追徵8.6億元，國民黨提起行政訴訟獲敗訴。日前最高行政法院駁回國民黨上訴，全案確定。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨希望國民黨從這個地球上消滅，全世界民主國家沒有做這個事情的。

朱立倫今天出席驗光師年會前受訪表示，民進黨對所有的清算鬥爭最大方式，是將依法取得的財產全部凍結、沒收，就把他們沒收的財產去還這些負債，不就是最簡單的嗎？

此外，台中市長盧秀燕發起「女力治理平台」，邀集全台泛藍、女性執政縣市首長相互協助。媒體詢問，民進黨似已將盧秀燕當作選戰假想敵。

朱立倫表示，盧秀燕是女力代表，也是最好的媽媽市長，是最重要的直轄市長，國民黨非常支持，相信她可以帶領很多女力縣市長把市政工作做好，民進黨不斷拚政治、找假想敵，藍營重要的首長或地方縣市長都一個個成為他們攻擊目標。

朱立倫說，選舉已經過了，如果民進黨還是要搞政治鬥爭，台灣政治是永不得安寧，還是把市民關心的事做好。