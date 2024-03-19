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林俊憲：籲全面改革警察破格陞遷制度

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／林俊憲國會辦公室提供
民進黨立委林俊憲。圖／林俊憲國會辦公室提供

⽴法委員林俊憲今天表示，呼籲警政署應全⾯檢討具有特殊功績警察破格陞遷的規則與標準。林說，每年能夠符合該辦法的勇警已經⾮常稀少，該年度掛零也很常⾒，但即使⾨檻已經如此⾼，提報審查後的通過率卻依然只有⼀半，且標準不明，看得到吃不到，也嚴重影響基層員警⼠氣。

林俊憲指出，近期台南市和⾼雄市警局聯合攻堅緝捕⼀名毒品及槍械案件通緝犯，與⽍徒發⽣槍戰，兩市共提報3名英勇警員替他們申請破格陞遷，卻被警政署審議會以其中2員未符「居⾸功」要件、1員未符「冒⽣命危險」要件為由不予通過。

林俊憲說，這結果傳回地⽅警界引起議論，因為能被提報破格陞職的警員少之⼜少，代表他們的功績已深獲第⼀線同袍和⻑官認可，⽽地⽅認為最有資格的勇警，卻被警政署認為未「居⾸功」，標準究竟誰來判定？實在令⼈不解。

林俊憲表示，所謂「居⾸功」，照字⾯意義來解讀，也就是在該起案件中功績最⼤者，⽽各地警局既然都已提報申請，代表他們認為這些勇警就是最有功績者，怎麼到了警政署這關卻反⽽認為他們未「居⾸功」？這樣的未通過理由邏輯根本不通，也等於是變相不信任第⼀線地⽅警局的判斷。

林俊憲指出，近年發⽣多起警員受傷甚⾄死亡的重⼤治安案件，促使政府推動「警械條例」修訂等多項警政改⾰，但這些都只是讓他們執勤更順利的基本功，獎勵也⼀樣重要，破格陞遷機制應該更具體化、透明化。他要求警政署以及主掌⼈事的內政部⼈事處全⾯檢討審議流程，相信第⼀線地⽅警局的判斷，提報上來後應從寬認定給予破格陞遷，這是對第一線警察最基本的尊重。

林俊憲 毒品 警察

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