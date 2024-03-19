快訊

老饕崩潰！ 豬哥亮生前最愛「七賢鴨肉飯」無預警暫停營業 揣測原因曝光

冷氣團來了！「4縣市」低溫特報恐10度以下 晚上冷到明天

圖解新聞／陸船沉沒東碇島外 圖解兩岸聯合救援 重回禁限制水域默契？

遭嗆整併黃復興無效 朱立倫：最希望國民黨亂的是民進黨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今上午出席驗光師年會。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今上午出席驗光師年會。記者鄭媁／攝影

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，整併黃復興黨部引發反彈。新任中常委孫健萍日前提案，主張第21屆第一任最後一次中央常務委員會議，屬看守性質，突襲式組改程序違反黨章，應屬無效，要求召開中央委員會全體會議臨時會重新審議。朱立倫今天表示，所有改革都依照制度在進行，會盡力說明。

朱立倫今上午出席驗光師年會，對於中常委的質疑，朱立倫會前受訪指出，國民黨要重生、要愈來愈好，一定要改革，改革過程一定有一些雜音、反彈，黨中央會盡力說明。

朱立倫說，目前改革很順利，絕大部分黨員和社會都是支持國民黨改革的，民進黨和一些反對力量當然是最希望國民黨不要改革的，他會盡最大努力堅持到底。他也說，黃復興是非常正面的力量，未來擴大在各基層服務所有黨員、爭取社會支持，可以讓大家更團結合作。

至於是否擔心明天中常會可能出現反彈，朱立倫說，他從來不擔心這些事，「最希望國民黨亂的就是民進黨，」國民黨一定會好好大步向前，希望綠媒不要再炒作這些事。

國民黨 朱立倫 黃復興黨部

延伸閱讀

立院總質詢風波 朱立倫酸：以後綠委不在場「主席要喊休息」

藍智庫董監事改選 朱立倫：改革不易願扮黑臉

【重磅快評】朱立倫為何拒吃蔡英文的牛肉麵？

朝野會破冰 蔡英文請吃牛肉麵朱立倫不急：持續討論適當互動機會

相關新聞

藍白9位女縣市長合體 關切漲電價

政壇女力崛起，台中市長盧秀燕發起「女性縣市長聯盟」，藍、白九位縣市長昨首度全員合體，齊聚南投暢談運動平權、環境永續等議題...

楊金龍：裴洛西訪台、中共試射飛彈 金融兵推皆有演練

中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，關於我國金融韌性，中央銀行、財政部、金管會，針對美國眾議院議長裴洛西訪台、中國大陸試...

觀察站／地方女力集結 展現包圍中央軟實力

五二○交接在即，電價蠢蠢欲漲。在蔡、賴政權交接的看守期間，以台中市長盧秀燕為核心發起的九位「女力縣市長聯盟」，昨天齊聲呼...

民調／韓國瑜滿意度過半 蔡英文、陳建仁均未達五成

台灣民意基金會今天公布最新民調，立法院長韓國瑜表現滿意度達5成2，不滿意3成4；行政院長陳建仁施政滿意度為4成8，不滿意...

數位身分證喊卡 立院設調閱小組

數位身分證因資安疑慮喊卡，國民黨立委許宇甄昨天質詢，該錯誤政策加上和解金已浪費十四億元，今年又編列逾六千萬元支付設備維護...

遭嗆整併黃復興無效 朱立倫：最希望國民黨亂的是民進黨

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，整併黃復興黨部引發反彈。新任中常委孫健萍日前提案，主張第21屆第一任最後一次中央常務委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。