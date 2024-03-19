遭嗆整併黃復興無效 朱立倫：最希望國民黨亂的是民進黨

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，整併黃復興黨部引發反彈。新任中常委孫健萍日前提案，主張第21屆第一任最後一次中央常務委員會議，屬看守性質，突襲式組改程序違反黨章，應屬無效，要求召開中央委員會全體會議臨時會重新審議。朱立倫今天表示，所有改革都依照制度在進行，會盡力說明。

朱立倫今上午出席驗光師年會，對於中常委的質疑，朱立倫會前受訪指出，國民黨要重生、要愈來愈好，一定要改革，改革過程一定有一些雜音、反彈，黨中央會盡力說明。

朱立倫說，目前改革很順利，絕大部分黨員和社會都是支持國民黨改革的，民進黨和一些反對力量當然是最希望國民黨不要改革的，他會盡最大努力堅持到底。他也說，黃復興是非常正面的力量，未來擴大在各基層服務所有黨員、爭取社會支持，可以讓大家更團結合作。

至於是否擔心明天中常會可能出現反彈，朱立倫說，他從來不擔心這些事，「最希望國民黨亂的就是民進黨，」國民黨一定會好好大步向前，希望綠媒不要再炒作這些事。