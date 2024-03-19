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楊金龍：裴洛西訪台、中共試射飛彈 金融兵推皆有演練

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍（左一）今天在立法院表示，關於我國金融韌性，中央銀行、財政部、金管會，針對美國眾議院議長裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈等情況都有金融兵推演練過。圖／取自國會頻道
中央銀行總裁楊金龍（左一）今天在立法院表示，關於我國金融韌性，中央銀行、財政部、金管會，針對美國眾議院議長裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈等情況都有金融兵推演練過。圖／取自國會頻道

中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，關於我國金融韌性，中央銀行、財政部、金管會，針對美國眾議院議長裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈等情況都有金融兵推演練過，但不會大聲嚷嚷，而是默默地做，皆有因應配套措施，請國人放心。

立法院今天繼續進行行政院長陳建仁施政總質詢。國民黨立委王鴻薇質詢時表示，外媒評論，台灣從全球最危險地方變得更危險，但關於備戰似乎只關注在國防、全民動員、買武器，很少人討論金融韌性問題。

王鴻薇舉例，台北股市創新高，也埋藏了台灣金融韌性是否足夠問題，因為外資佔比高達40%、超過8000億美元，金額比台灣外匯存底約5600億美元都還要高，若兩岸最壞情況發生時，外資大舉撤出，是否有金融因應準備。

楊金龍表示，相關情況皆有做金融兵推，只是不會公開嚷嚷，例如裴洛西訪台是一個案例、中國大陸試射飛彈這也是一個情形，除了這些外，也有其他狀況發生時的應對辦法，都有在默默準備當中。

裴洛西 飛彈

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