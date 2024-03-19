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立法院會唱空城 羅智強點名陳亭妃、邱議瑩懶鬼亂搞

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會15日下午因多名立委唱名三次未到，立法院長韓國瑜宣布院會休息，民進黨立委洪申翰、陳亭妃等人對此不滿抗議。國民黨立委羅智強今在臉書發文，點名陳亭妃及民進黨立委邱議瑩，二個懶鬼是禍首。羅智強拍下質詢順序。圖／羅智強臉書
立法院會15日下午因多名立委唱名三次未到，立法院長韓國瑜宣布院會休息，民進黨立委洪申翰、陳亭妃等人對此不滿抗議。國民黨立委羅智強今在臉書發文，點名陳亭妃及民進黨立委邱議瑩，二個懶鬼是禍首。羅智強拍下質詢順序。圖／羅智強臉書

立法院會15日下午因多名立委唱名三次未到，立法院長韓國瑜宣布院會休息，民進黨立委洪申翰、陳亭妃等人對此不滿抗議。國民黨立委羅智強今在臉書發文，點名陳亭妃及民進黨立委邱議瑩，二個懶鬼是禍首。

羅智強說，3月15日上午11時38分，他在立法院辦公大樓等電梯的時候，看到國民黨立委賴士葆在質詢的即時轉播，旁邊的發言順序名單，其中邱議瑩、綠委鍾佳濱顯示為「書面」。他心想，這麼重要的總質詢，用書面真的很偷懶，當下拍了張照片。

羅智強提到，沒想到下午發生韓國瑜依立法院議事規則，連唱10名立委名字各三次，全都不在現場，全部被視為放棄總質詢。

羅智強認為，這件事突顯了一個重點：陳亭妃跟邱議瑩是兩個懶鬼在亂搞。陳亭妃在上午11時45分，都快中午了，才跑去跟議事人員說，要和準備書面質詢的邱議瑩換順序，希望在上午質詢，議事人員告訴她沒辦法排上午，然後陳亭妃說要改書面質詢。

羅智強質疑，既然都是書面質詢，都要偷懶，幹嘛換順序？更重要的是，如果沒辦法排上午口頭質詢，陳亭妃該做的事，就是取消下午行程，留在立法院好好的口頭質詢，請問，身為立法委員的陳亭妃，有什麼行程比總質詢更重要？

羅智強指出，他為了準備總質詢，和團隊討論、蒐集資料一周，前一天晚上還熬夜，當天一整天都在立法院待命，深怕前面的委員因故未到，他被唱名三次跳過的話，不只辛苦的準備付諸東流，更對不起選民的托付。他和團隊是非常認真努力在準備總質詢。

羅智強表示，當他在電梯前看到，總質詢還可以用「書面質詢」來混過去，相當瞧不起這樣的偷懶行為。這和薪水小偷有什麼差別？別的立委認真準備、乖乖在議場等候，堅守立法委員的職責，尊重立法院的議事規則。都是笨蛋？

羅智強批，民進黨立委在總質詢的時候，用書面質詢偷懶、不好好在立法院等待總質詢、不尊重立法院的議事規則，因此總質詢被跳過，那就乖乖閉嘴。民進黨還可以惡人先告狀，哭天喊地的罵韓國瑜？真的是佩服這一群人的厚臉皮。

國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

立法院 羅智強 陳亭妃

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