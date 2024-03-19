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數位身分證喊卡 立院設調閱小組

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
內政部長林右昌昨赴立法院內政委員會業務報告並備詢。圖／擷取自國會頻道
內政部長林右昌昨赴立法院內政委員會業務報告並備詢。圖／擷取自國會頻道

數位身分證資安疑慮喊卡，國民黨立委許宇甄昨天質詢，該錯誤政策加上和解金已浪費十四億元，今年又編列逾六千萬元支付設備維護。立法院內政委員會昨決議成立調閱專案小組，對換發政策及預算執行釐清真相、追究失職人員責任。

內政部林右昌昨天赴立法院內政委員會業務報告並備詢。許宇甄質詢，內政部去年度決算報告，新式身分證換發計畫四年累計編列的預算數為八億六千五六千五百零四萬元，截至去年累計執行數為七億一千二百廿三萬元；中央印製廠二○二○年編列逾四億元，兩者合計達十一億元；再加上得標廠商完成仲裁協議，同意二點八億元的和解金，政府為了數位身分證要支出經費是十四億一千零廿八萬元。

許宇甄稱，林的說法讓人誤解僅賠二點八億元，已誤導民眾；內政部今年度預算還編列六千四百七十五萬設備暫停執行的必要費用，應該為錯誤政策向全民道歉。

林右昌說，當初要仲裁的賠償金額是十億元，後降到二點八億元，這是在一兩年內共同努力的結果；而必要費用是因為這些機器還是必須要維護，讓它維持良好狀態。他也強調，這是馬英九政府以來延續性的政策，該計畫是暫停，不是終止，如果要重新啟用，這些機器設備和耗材，一定可以用。

內政部 數位身分證 林右昌 許宇甄 資安 馬英九

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