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觀察站／地方女力集結 展現包圍中央軟實力

聯合報／ 本報記者陳秋雲林政忠
「女力縣市長聯盟」交流活動昨在南投登場，藍、白9縣市女性首長全員到齊。記者賴香珊／攝影
「女力縣市長聯盟」交流活動昨在南投登場，藍、白9縣市女性首長全員到齊。記者賴香珊／攝影

五二○交接在即，電價蠢蠢欲漲。在蔡、賴政權交接的看守期間，以台中市長盧秀燕為核心發起的九位「女力縣市長聯盟」，昨天齊聲呼籲中央審慎評估漲電價問題。地方女力聯合發聲，既向中央喊話，也展現地方包圍中央的軟實力。

二○二四大選後，民眾黨主席柯文哲與藍營亦敵亦友，二○二八恐怕終須一戰，盧秀燕被視為國民黨二○二八熱門人選。盧秀燕除了是中台灣區域治理平台八縣市領頭羊，還串連九縣市的女力縣市長聯盟。

正如延攬民眾黨前立委蔡壁如擔任市政顧問，盧盡力交好各方力量，維持「進可攻、退可守」戰略高度。

二○二二九合一選舉，國民黨女力縣市長聯盟揮舞翅膀，影響全台選情，成員十人中有八人當選或連任百里侯，在艱困區落選的柯志恩王育敏則轉任國民黨不分區立委，盧秀燕的影響力將持續展延至二○二六。

二○二八還言之過早，但盧秀燕已被黨內外視為假想敵。在食安、社福、兒虐及基隆市政風波，中央政府已多次對藍營出重拳，台中市更屢屢獲得中央「關愛的眼神」，被行政院、內政部點名做記號，其他政敵也磨刀霍霍。但也有人認為，她的聲望，反被民進黨愈打愈旺。

盧秀燕的動向，將牽動二○二六地方選舉、二○二八總統選情。面對競爭壓力，擅長「以柔克剛」的盧秀燕，選擇廣結善緣，在女力聯盟不居「Ｃ位」，把舞台做給其他縣市長，持續團結所有可能陣營。

九合一選舉 國民黨不分區立委 柯志恩 柯文哲 王育敏 盧秀燕 蔡壁如 電價 食安

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