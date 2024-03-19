藍白9位女縣市長合體 關切漲電價

政壇女力崛起，台中市長盧秀燕發起「女性縣市長聯盟」，藍、白九位縣市長昨首度全員合體，齊聚南投暢談運動平權、環境永續等議題，也為交通建設喊話中央。針對電價將調漲，九人將具名聯合聲明，由盧秀燕於行政院會向中央表達關切，盼以照顧民眾為優先，審慎評估電價問題。

目前全台廿二縣市長中，女性有十人，盧秀燕去年八月發起組織「女性縣市長聯盟」。她指出，首次當選市長時便成立此聯盟，以交流、互助、團結為目的，這屆有更多女性當選首長，因此擴大辦理；聯盟也發揮很大成效，如去年卡努颱風，南投縣長許淑華就在聯盟群組發聲號召，調動九城市人馬救災。

該聯盟的國民黨籍縣市長，除盧秀燕、許淑華，還有彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠，民眾黨新竹市長高虹安也參加，僅民進黨籍屏東縣長周春米受邀卻未加入。昨天九縣市首長相談甚歡，預計一年辦兩次聚會，今年下半年暫定花蓮。

昨天活動在中興新村登場，交流主軸鎖定運動發展及環境永續，九位女性首長穿白色上衣合體亮相，凸顯女力清新，並各率一名運動代表出席。拍照時，張麗善拉著盧秀燕，要她站中間「Ｃ位」，但盧一再謙讓、婉拒，最後定格在「右二」合影。

盧秀燕致詞指出，女性首長特別重視經濟、運動、教育、文化等民生議題，在執政過程中，感受到絕大部分民眾對電價問題很關心，因此九人在會前會時有共識，對中央政府決定要漲電價高度關切。她表示，電價是最重要的民生支出，電價漲，對物價有推波助瀾、雪上加霜的效果；因此增加臨時提案，對漲電價，尤其民生電價漲，請中央應審慎評估。

饒慶鈴說，電價漲，將牽動所有物價，影響整個社會；黃敏惠也說，電價上漲，後續一定會引發民生不安，希望中央能夠重視。許淑華也呼籲中央應重視電價調整帶來的物價波動問題。

九位女性首長最後決議，將簽署聯合聲明，盧秀燕北上列席行政院會時，向中央共同表達關切，提出地方心聲。

徐榛蔚、林姿妙昨也透過聯盟平台，向中央喊話爭取交通建設。徐榛蔚說，國道六號東延花蓮是東台灣居民的期待；林姿妙則說，國道五號經常塞車，盼中央盡快核定高鐵延伸宜蘭。

【記者林海／台北報導】台電昨表示，面對烏俄戰爭造成國際燃料價格上漲，台電承擔減緩通膨的政策任務，在穩定物價方面扮演「消波塊」的角色，抵擋輸入性通膨，且近年國內電價方案已盡量細緻化，有效穩定電價和控制物價波動；對於電價調整幅度，台電將針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，電價費率審議會將綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形及產業競爭力等因素後，決定電價是否調整、如何調整。