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第十次台日漁業委員會落幕 漁季作業沿用2019年規則

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台灣日本關係協會，與日本台灣交流協會於3月14日至16日在台北舉行第10次「台日漁業委員會」。外交部指出，2024年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作的精神，儘速召開專家會議持續協商。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣日本關係協會，與日本台灣交流協會於3月14日至16日在台北舉行第10次「台日漁業委員會」。外交部指出，2024年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作的精神，儘速召開專家會議持續協商。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣日本關係協會，與日本台灣交流協會於3月14日至16日在台北舉行第10次「台日漁業委員會」。外交部指出，2024年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作的精神，儘速召開專家會議持續協商。

外交部表示，第10次台日漁業委員會輪由我國主辦，我方由台灣日本關係協會秘書長范振國擔任團長，農業部漁業署署長張致盛擔任主談人，另海洋委員會海巡署及相關地區漁會也指派代表出席會議。

外交部指出，本次會議除討論「台日漁業協議」適用海域（包括八重山以北倒三角形海域及特別合作海域）的漁船作業規則外，我方也要求日方與我國就其他重疊經濟海域作業問題儘早展開協商。此外，針對2024年漁季作業，雙方同意沿用2019年作業規則，同時基於互惠合作的精神，儘速召開專家會議持續協商。

外交部說，台日雙方向來秉持和平理性方式解決長期以來的漁業紛爭，並依據「台日漁業協議」每年召開一次「台日漁業委員會」，由台日兩國輪流主辦，成為雙方建立漁業作業秩序及處理漁業相關議題的重要對話平台。

外交部 日本台灣交流協會 海巡署

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