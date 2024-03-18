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影／盧韓結盟聲頻傳！盧秀燕讚1韓國瑜愛將：下個世代重要女性領導人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台中市長盧秀燕（左）今到南投出席「女力縣市長聯盟」交流活動，與南投縣長許淑華（右），互動熱絡。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕（左）今到南投出席「女力縣市長聯盟」交流活動，與南投縣長許淑華（右），互動熱絡。記者黑中亮／攝影

台中市盧秀燕傳出近期將訪美，並借將給立法院長韓國瑜，被外界解讀為「盧韓結盟」也為「總統大位」鋪路。而她今到南投出席「女力縣市長聯盟」交流活動，整場活動一再謙讓「C位」，更大讚被視為韓陣營大將的許淑華「將是下個世代重要的女性領導人」，態度令人玩味。

台中市長盧秀燕去年發起組織「女力縣市長聯盟」，除了民進黨屏東縣長周春米婉拒外，國民黨包括盧秀燕在內，彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠8人，以及民眾黨新竹市長高虹安，共9人都參加。

去年女力縣市長聯盟首次交流活動，王惠美因公務，改派代表出席，呈現9缺1局面。第2次交流活動今天在南投中興新村登場，藍、白9縣市女性首長不僅全員到齊，更說好一起身穿白色上衣合體亮相，9人會前會後互動熱絡，氣氛融洽。

盧秀燕一上台更大讚許淑華「具有號召力」，她說，縣市長很忙，況且宜蘭、花蓮、台東要到南投得繞過半個台灣，要花上半天時間，但9名女性縣市長仍全員到齊，活動辦得很成功，她看好「許縣長將是我國下一個世代重要的女性領導人」。

盧秀燕說，女力縣市長聯盟是她首次當選市長時所成立，以交流、互助、團結為目的，這屆有更多女性當選首長，因此擴大辦理，該聯盟也發揮很大成效，像去年卡努颱風，許縣長在災情當下就在聯盟群組發聲號召，調動9城市人馬救災。

而整場活動，眾人不斷禮讓「C位」要盧秀燕站中間，但她一再婉拒，謙讓給地主縣長許淑華，就連會後聯訪也由縣長許淑華統一發言，期間盧、許不是並肩而坐，就是面對面，不時交頭接耳交換意見，合影時也多站在一起，兩人互動密切。

「女力縣市長聯盟」交流活動今在南投登場，藍、白9縣市女性首長全員到齊。記者賴香珊／攝影
「女力縣市長聯盟」交流活動今在南投登場，藍、白9縣市女性首長全員到齊。記者賴香珊／攝影
台中市長盧秀燕（左）今到南投出席「女力縣市長聯盟」交流活動，與南投縣長許淑華（右），互動熱絡。記者賴香珊／攝影
台中市長盧秀燕（左）今到南投出席「女力縣市長聯盟」交流活動，與南投縣長許淑華（右），互動熱絡。記者賴香珊／攝影
台中市長盧秀燕（左）今公開大讚南投縣長許淑華（右）「將是下個世代重要的女性領導人」。記者賴香珊／攝影
台中市長盧秀燕（左）今公開大讚南投縣長許淑華（右）「將是下個世代重要的女性領導人」。記者賴香珊／攝影
「女力縣市長聯盟」交流活動今在南投登場，藍、白9縣市女性首長全員到齊。記者賴香珊／攝影
「女力縣市長聯盟」交流活動今在南投登場，藍、白9縣市女性首長全員到齊。記者賴香珊／攝影

台中市 王惠美 盧秀燕 許淑華

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