九位女力百里侯白上衣合體 盧秀燕拒「C位」：年紀大些不必站中間

台中市長盧秀燕發起「女性縣市長聯盟」，9位縣市長今在南投合體，外界解讀盧秀燕跨出中台灣，影響力延伸全國。9人親自到場，且一律白色上衣，凸顯女力清新，拍照時，雲林縣長張麗善拉著盧秀燕，要她站中間「C位」，但盧一再謙讓、婉拒，最後定格在「左二」合影。

台灣目前有北北基桃、中台灣、南部區域治理平台等3大縣市長聯盟，其中以中台灣區域治理平台共8縣市陣容最龐大，盧秀燕是「中台灣」領頭羊。

盧秀燕去年更擴大發起「女性縣市長聯盟」，成員包括台中市長盧秀燕、南投縣許淑華、彰化縣王惠美、雲林縣張麗善、嘉義市黃敏惠、台東縣饒慶鈴、花蓮縣徐榛蔚、宜蘭縣林姿妙及新竹市高虹安，另民進黨籍屏東縣長周春米受邀卻未加入。

會前合影，盧秀燕被讓到「C位」，但被拉著也不肯往前。她說，不用不用，「我雖然年紀大一點，也沒有一定要站中間」。盧最後堅持不往前，就站在左二位置。

會前茶敘，盧秀燕提到橫貫中央山脈隧道，立法院長韓國瑜與副院長江啟臣堅持提案，以後遇到要謝謝韓、江兩位，展現對跨縣市交通建設的堅持，這也得中央做才可以。花蓮縣長徐榛蔚說，現在啟動，未來才會通。