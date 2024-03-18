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查數位身分證換發疑點 立院內政委員會成立調閱小組
民進黨政府推動數位身分證，因資安爭議緊急喊卡，還因違約須賠償得標廠商。立法院內政委員會今天通過臨時提案，將成立「數位身分證換發及預算執行」調閱專案小組，盼儘速釐清真相，追究失職人員責任。
國民黨立委許宇甄今天在質詢時質疑，數位身分證計畫總支出經費是14億元，內政部卻誤導民眾，認為只需要賠償廠商2.8億元。內政部長林右昌答詢表示，這是從馬英九政府以來延續性的政策。當初暫緩推動有兩個決議，第一是要成立專責獨立機關，第二就是要有個資專法。
許宇甄會中提出臨時提案，建請內政委員會針對「數位身分證換發政策及預算執行」一案，成立調閱專案小組，儘速釐清真相、追究相關失職人員責任。國民黨立委徐欣瑩則提案，要求內政部一個月內就數位身分證政策提出檢討與未來策略方向報告。
許宇甄提案經在場朝野立委討論後，通過臨時提案。而徐欣瑩提案經表決，6票同意、6票不同意，因票數相同，內政委員會召委高金素梅投下同意票，通過提案。
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