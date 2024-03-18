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影／「9個月亮」女力縣市長平台擴及全台？盧秀燕：會再思考一下

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕下午將赴南投，參與女性治理平台活動。她說，平台平時就有聯繫、發揮功用，至於是否擴及全國，會再思考一下。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕下午將赴南投，參與女性治理平台活動。她說，平台平時就有聯繫、發揮功用，至於是否擴及全國，會再思考一下。記者劉柏均／攝影

台中市長盧秀燕發起「女力治理平台」，集結9縣市女性首長相互協助，今天下午將在南投舉行交流活動，被政壇視為「9個月亮」。盧秀燕說，平台平時就有聯繫，去年南投遇卡努颱風重創，平台便發揮功用，目前有9縣市參加；至於是否擴及全國，她會再思考一下。

盧秀燕今天出席大大數位基金會捐血活動，被問到下午將出席在南投舉辦的「女力治理平台」活動，盧秀燕說，去年南投遇卡努颱風重創，女性平台幫助南投救災、復災，發揮功效，平時就有在聯繫，交流活動輪流主辦，這次輪到南投。

盧秀燕說，中部、東部幾乎都是女性首長，這樣的區域聯合會繼續持續，中部有中部平台、女性有女性平台，北部、南部也有平台，大多是用區域聯合，至於是否擴大到全國，會再思考一下。

盧秀燕於2019年發起女性平台，共同為性別平等發聲，並簽署女性權益7大宣言，之後逐漸擴大，參與縣市包括台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣及新竹市，共9縣市皆為女性首長。

另有媒體最新民調顯示，盧秀燕獲得超過7成以上的市民，對她施政表現感到滿意，並認為她執政有魄力。盧秀燕說，謝謝大家支持跟肯定，她會堅持做該做的事、對的事。

南投縣 卡努颱風 盧秀燕

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