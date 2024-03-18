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影／立院衛環委員會爆衝突 國民黨團批民進黨護航推託

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元針對「社會安全網推動情形及策進作為」報告並備詢。民進黨立委認為會議主席、國民黨籍召委王育敏曾任兒福聯盟董事，應利益迴避。與國民黨立委發生衝突。國民黨立院黨團隨後舉行記者會，書記長洪孟楷（中）痛批民進黨立委不思進取，只想護航行政官員。記者胡經周／攝影
立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元針對「社會安全網推動情形及策進作為」報告並備詢。民進黨立委認為會議主席、國民黨籍召委王育敏曾任兒福聯盟董事，應利益迴避。與國民黨立委發生衝突。國民黨立院黨團隨後舉行記者會，書記長洪孟楷（中）痛批民進黨立委不思進取，只想護航行政官員。記者胡經周／攝影

立法院衛環委員會今天邀請衛福部長薛瑞元針對「社會安全網推動情形及策進作為」報告並備詢。民進黨立委認為會議主席、國民黨籍召委王育敏曾任兒福聯盟董事，應利益迴避。與國民黨立委發生衝突。國民黨立院黨團隨後舉行記者會，痛批民進黨立委不思進取，只想護航行政官員，變成「立委監督立委」，簡直像是小學生。

國民黨團書記長洪孟楷說，民進黨做出最壞示範，身為民代，竟將所有矛頭指向立委，還是正在開衛環委員會的召委，民進黨就是想護航推託，國民黨團強力譴責。洪孟楷表示，民進黨立法院黨團一個月來的伎倆，凡事都會借題發揮，小題大作，所有風吹草動都是國民黨、韓國瑜、立法院議事人員的錯，絕對不會指向執政黨官員，如果一直立委監督立委，只會造成議事空轉，請國人看清楚，這就是民進黨護航的方式。

國民黨 民進黨 立法院

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