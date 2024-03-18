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影／韓國瑜邀三黨協商 柯建銘：「校正回歸」恢復質詢權

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對立法院長韓國瑜上周五被控沒收立委質詢權爭議，民進黨團總召柯建銘上午回應，中午12點半韓國瑜找三個黨團黨鞭協商，他建議恢復所有委員的質詢權，「校正回歸」。記者胡經周／攝影
針對立法院長韓國瑜上周五被控沒收立委質詢權爭議，民進黨團總召柯建銘上午回應，中午12點半韓國瑜找三個黨團黨鞭協商，他建議恢復所有委員的質詢權，「校正回歸」。記者胡經周／攝影

針對立法院長韓國瑜上周五被控沒收立委質詢權爭議，民進黨團總召柯建銘上午回應，中午12點半韓國瑜找三個黨團黨鞭協商，他建議「恢復所有委員的質詢權。」並表示過去也有案例，之前朝野因美豬爭議在議場發生嚴重衝突，包括丟豬內臟等，時任國民黨立委費鴻泰拒絕上台質詢，後來協商讓他重新質詢，希望大家可以平心靜氣面對此事，「能夠校正回歸是最重要的」。

柯建銘說，除民進黨立委陳亭妃以外，不建議太多人去，頂多3個。並還原當天情形表示，陳亭妃當天原本排在上午最後一個質詢，她和邱議瑩委員調換，議事人員有告訴陳「韓院長下午有外賓」，到底真相是如何，不管怎麼樣，今天要解決問題，不是要爭吵，如何解決問題比較重要，以後能夠不再發生，建議恢復所有委員的質詢權，「校正回歸」。

柯建銘 美豬 韓國瑜

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