藍委批誤導數位身分證只賠2.8億 林右昌：延續性政策

民進黨政府推動數位身分證，卻因資安爭議緊急喊卡。國民黨立委許宇甄今天質詢時指出，為了數位身分證總支出經費是14億元，內政部卻誤導民眾，認為只需要賠償廠商2.8億元。內政部長林右昌答詢表示，這是延續性的政策，如果重新啟用，這些機器、設備與耗材，一定可以用。

立法院內政委員會今天邀請林右昌業務報告並備質詢，許宇甄質詢時指出，內政部在2019年1月31日提報數位身分證換發的計畫，同年6月行政院通過四年總經費48.9億元的計畫，依據內政部去年度決算報告，新式身分證換發計畫，109年到112年累計編列的預算數為8億6504萬8千元，截至2023年累計執行數為7億1223萬7千元。

許宇甄指出，在2020年，中央印製廠編列4億1804萬5千元，兩者合計是10億3028萬元，今年1月初，公共工程委員會與數位身分證得標廠商完成仲裁協議，同意2.8億元的和解，如果再加上這筆和解金的話，政府為了數位身分證要支出經費是14億1028萬元，質疑林右昌先前表示「賠償2.8億元已是最好的結果」是不是要誤導民眾？追問最壞的結果是什麼？並指內政部今年度預算編列支付新式身分證印製設備暫停執行的必要費用，還要6475萬元。

林右昌說，因為當初要仲裁的賠償金額是10億元，賠償金額降到2.8億元，這是在這一兩年的時間裡共同努力的結果。而必要費用是因為這些機器還是必須要維護，讓它維持良好狀態，他也強調，該計畫是暫停，不是終止。

許宇甄詢問，若數位身分證計畫重新啟用，相關設備還能不能用？林右昌說，如果是計劃重新啟用的話，這些機器跟設備還有耗材，一定可以用。

林右昌在答覆民進黨立委王美惠質詢時也說，暫緩推動數位身分證原因是，社會對資訊安全有更高要求，以前推動數位身分證是智慧國家的象徵，後來社會有不同聲音，立法院也要求資安專法和專責單位。他在接任部長後政策已經暫緩，在處理賠償金額上希望降到愈低愈好。