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165專線45人日接逾千通電話 柯志恩：難怪打詐不力

聯合報／ 記者蔡晉宇
國民黨立委柯志恩。本報系資料照
國民黨立委柯志恩。本報系資料照

165反詐騙專線平均一天會接到1184通電話，卻只有45名專責人員。國民黨立委柯志恩今天表示，政府打詐編列大筆預算、提升設備，但人力卻沒跟著補齊，打詐經費中用於臨時人員酬金，也僅佔比約6%，人力不足問題成為打詐一大盲點，民進黨政府若不正視此問題，只會越打詐、詐越多。

柯志恩表示，政府2016年成立「打擊詐欺犯罪中心」、2022年成立「打詐國家隊」、2023年成立「打詐辦公室」，她相信政府有打詐決心，但數據卻顯示，詐欺案件報案數量，已從2020年的2萬3千千多件，到2023年已成長為3萬7千多件，這甚至還不包括黑數，「愈打詐，詐騙愈多」。

柯志恩說，相關部會對於打詐成效不力的解釋為，因為黑數降低，所以詐騙案件數量才會上升，但之所以稱之為黑數，不就正因為無法掌握確切數量嗎？這完全是政府推託之詞。

柯志恩指出，打詐人力不足是大問題，165專線每人每日要接聽那麼多通電話，此外，統計也發現檢察機關也有671個人力缺口，政府花了這麼多錢，人力方面花費僅佔6%多，多數經費都投入在儀器設備方面，難道不是打詐不力滿大的原因嗎？

柯志恩另指出，基層檢調也頻抱怨「打詐行動綱領1.5」是國家級世紀詐騙，他們好不容易抓到詐騙犯，到法院不是交保就是輕判，也讓員警大嘆，根本是送嫌犯免費機票回台吃豬腳麵線。她要求，政府也應該檢討目前台灣對詐騙犯刑罰過於寬鬆問題，不能讓恐龍法官屢屢善待詐騙嫌犯。

人力 柯志恩 詐騙

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