2300萬戶政個資外洩至今偵查不公開挨告 內政部回應了

2300萬筆戶役政資料在前年遭駭客入侵外洩，台灣人權促進會日前到台北高等行政法院，對內政部提起請求公開個資外洩相關政府資訊的行政訴訟，盼法院基於機關違法，要求內政部公開戶役政系統介接現況等資訊。內政部回應，台權會請求提供的資訊，非屬內政部職權範圍內已作成或取得的訊息，內政部亦無應其要求作成政府資訊的義務。

台權會指出，自2022年底，出現網站公開兜售2300多萬筆台灣人個資以來，內政部從未向社會大眾舉體說明哪些公、私部門曾參與介接台灣國人的戶役政個資。這次個資外洩規模幾乎涵蓋全體國民，資料詳細程度更包含身分證字號、姓名、家庭成員、戶籍、原住民族身分、兵役別、遷入時間等，理應為內政部管理的戶役政系統內的個資。

台權會指出，2023年3月台權會依「政府資訊公開法」，向內政部申請公開其轄下持有戶役政資料的機關、其分別持有的欄位、曾參與介接戶役政資料的公私部門清單、內外部稽核措施等資訊。

不過，最終內政部僅公開提交給立法院的預算解凍報告，但該報告並未揭露上述任何請求資訊，也未回應各界對戶役政個資的分享與利用等疑問，僅籠統以「偵查不公開」及「有礙犯罪偵查」拒絕公開。台權會表示，申請公開的資訊均為一般資訊，即便從未發生外洩事件，仍存在戶政個資依法提供給其他單位之事實，且內政部並非外洩案之偵查機關，不應該濫用「偵查不公開」作為不公開一般資訊的理由。

台灣人權促進會副秘書長周冠汝表示，隱私權是民主國家保障公民自主性，無憂無懼形成自我、表達意見，並參與公眾事務、維繫民主制度茁壯的基礎。幾乎所有國民都身陷其中，本案牽連甚廣，身處2300萬筆個資外洩風暴的公民之一，具備釐清與其具有直接關聯的戶役政個資介接情況的知情權。

台權會呼籲內政部，正視「政府資訊公開」保障的公民權，並積極面對外洩事件後，更應迫切公開審視的戶役政個資分享利用情況。

對此，內政部戶政司表示，政府資訊公開法所稱「政府資訊」，指政府機關在職權範圍內作成或取得而存在的訊息。台權會請求內政部提供的資訊，非屬內政部職權範圍內已作成或取得的訊息，內政部亦無應其要求作成政府資訊的義務，無以提供，台權會向行政院提起訴願被駁回。

戶政司表示，法務部調查局已掌握兜售資料人是大陸籍人士，依違反個資法及刑法等罪移送台北地檢署偵辦；報載檢察官已對其發布通緝，另對買家課予緩起訴處分。內政部會持續配合檢調偵查，並由其說明調查結果。