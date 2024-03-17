快訊

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

蛋塔爆紅不堪負荷！在地老店「曾家豆漿」宣布無限期暫停營業 老主顧嘆：被蹭熱的人害慘

刷牙前少做一動作 當心可能牙垢清除消果不佳甚至刮傷琺瑯質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「蔡柯會」引黃國昌不滿？柯建銘：請神容易送神難

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
蔡英文總統日前在總統府與台灣民眾黨主席柯文哲進行會談。圖／總統府提供
蔡英文總統日前在總統府與台灣民眾黨主席柯文哲進行會談。圖／總統府提供

「蔡柯會」引發民眾黨內不滿，民眾黨主席柯文哲發公開信止血。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示表，據他了解，民眾黨內部是柯文哲和立委黃國昌有不同意見，黃甚至嗆柯，「柯文哲自己要想一想，黃國昌借殼上市，請神容易送神難」。

對於民進黨內是否也有意見不一，或是樂觀及成，柯建銘說，民進黨內部沒有不一樣的意見，都樂觀其成，而且認為好的事情沒有晚的問題，大家應該共同坐下來面對國家未來，朝野要合作，立法院長韓國瑜也曾講過，立法院要團結，國家更需要團結。

蔡英文總統即將卸任，媒體詢問，未來朝野合作讓新任總統賴清德來主導會不會比較適任？柯建銘表示，這是延續性的，蔡總統先拋磚引玉、啟動程序，這個內部都討論過了，賴清德當選也非常樂觀其成。

柯建銘 柯文哲 民眾黨 蔡英文 黃國昌

延伸閱讀

藍若執意過國會改革法案 柯建銘：將提復議阻審查

柯建銘：檢討韓國瑜和議事人員錯誤 當然是國會改革

黃國昌批衛福部社安網專報鬼混 陳建仁回應了

立院質詢開天窗 柯建銘：藍白同一個鼻孔出氣 提油救火

相關新聞

「蔡柯會」引黃國昌不滿？柯建銘：請神容易送神難

「蔡柯會」引發民眾黨內不滿，民眾黨主席柯文哲發公開信止血。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示表，據他了解，民眾黨內部是柯文...

批朱立倫「突襲」黃復興 藍中常委要求開中全會審議

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，整併黃復興黨部引發反彈。新任中常委孫健萍今天表示，朱立倫在3月6日召開的第21屆第一任...

陸船翻覆頻傳 陳建仁：不要單方面破壞雙方對等關係

近來頻傳大陸船隻翻覆沈沒事件，行政院長陳建仁上午表示，台灣是法治、尊重人權、講求國際人道救援的國家，發生事件時一定會加以...

165專線45人日接逾千通電話 柯志恩：難怪打詐不力

165反詐騙專線平均一天會接到1184通電話，卻只有45名專責人員。國民黨立委柯志恩今天表示，政府打詐編列大筆預算、提升...

2300萬戶政個資外洩至今偵查不公開挨告 內政部回應了

2300萬筆戶役政資料在前年遭駭客入侵外洩，台灣人權促進會日前到台北高等行政法院，對內政部提起請求公開個資外洩相關政府資...

打詐國家隊預算7成在設備 卻陷有設備沒人才窘境？

行政院去年對外表示，打詐綱領1.5版將編列新台幣13億元預算，不過卻有超過70%的資金都用在設備部分，遭批人力不足才是無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。