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「蔡柯會」引黃國昌不滿？柯建銘：請神容易送神難
「蔡柯會」引發民眾黨內不滿，民眾黨主席柯文哲發公開信止血。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示表，據他了解，民眾黨內部是柯文哲和立委黃國昌有不同意見，黃甚至嗆柯，「柯文哲自己要想一想，黃國昌借殼上市，請神容易送神難」。
對於民進黨內是否也有意見不一，或是樂觀及成，柯建銘說，民進黨內部沒有不一樣的意見，都樂觀其成，而且認為好的事情沒有晚的問題，大家應該共同坐下來面對國家未來，朝野要合作，立法院長韓國瑜也曾講過，立法院要團結，國家更需要團結。
蔡英文總統即將卸任，媒體詢問，未來朝野合作讓新任總統賴清德來主導會不會比較適任？柯建銘表示，這是延續性的，蔡總統先拋磚引玉、啟動程序，這個內部都討論過了，賴清德當選也非常樂觀其成。
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