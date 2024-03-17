巴拉圭資通訊科技部長訪台 了解台灣高教人才培育

巴拉圭資通訊科技部部長比亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）應我國政府邀請率團訪台，將與外交部長吳釗燮會面，拜會數發部、國科會等部會。外交部表示，訪問團這次來台的目的，在了解台灣高等教育人才培育經驗、網路安全預警及操作實務等。

外交部指出，比亞德3月17日至21日率團訪台，成員包括台灣巴拉圭科技大學校長杜爾特（Jorge Daniel Duarte Rolón）及部長顧問卡尼薩（Horacio José Caniza Vierci），外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，比亞德去年8月上任後，積極推動巴國政府服務數位化及強化資安，透過科技提升巴國教育及醫衛水準，這次來台在見證我國科技及經濟發展現況、高等教育人才培育經驗、網路安全預警及操作實務。

外交部指出，比亞德訪問期間，將會晤吳釗燮，接受外交部次長陳立國款宴，拜會數位發展部資通安全署、衛生福利部中央健康保險署、國家科學及技術委員會、國家通訊傳播委員會、國家資通安全研究院、國研院台灣半導體研究中心、新竹科學園區、工業技術研究院、中華電信及國立台灣科技大學，以及參加2024智慧城市展及2050淨零城市展。