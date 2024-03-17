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會蔡總統惹爭議 柯文哲：反省改進

聯合報／ 記者歐陽良盈陳苡葳／綜合報導
蔡英文總統(右)14日邀民眾黨主席柯文哲(左)前往總統府進行重大國政議題對話。圖／總統府提供
蔡英文總統(右)14日邀民眾黨主席柯文哲(左)前往總統府進行重大國政議題對話。圖／總統府提供

民眾黨主席柯文哲蔡英文總統對話引發黨內兩極反應，柯文哲昨向黨員寄出公開信指出，他不認為二○二四總統大選是失敗，而應是邁向成功的第一步；因此現在民眾黨的工作，就是做好基本工作，努力讓民眾黨成為台灣人民優先選項，他也會就各界指教反省改進。

柯文哲表示，蔡總統希望就勞保年金改革、提升國防預算、強化社會安全網、政黨溝通平台四項議題與民眾黨合作，這四個議題本來就符合民眾黨的理念，他沒有理由不對話。

柯文哲指出，當下台灣社會不能和諧的最大癥結，在於執政的民進黨各種雙標作為，例如黨政軍退出媒體曾是民進黨主張，現在是反對執政黨媒體的直接關台、拉攏聽話的扮演側翼角色。

柯文哲說，最離譜的事當被關台的媒體循司法途徑救濟，法院多案判決國家通訊傳播委員會NCC敗訴，但NCC依然我行我素。

蔡朱會？朱立倫：一定會見

國民黨主席朱立倫昨針對是否有與蔡總統見面的規畫，他表示，在適當時間一定會見面；朱立倫表示，朝野對談與對話是必要的，未來民進黨、國民黨、民眾黨都能透過立院黨團或政黨間對談，做出福國利民的事。

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