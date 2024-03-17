觀察站／黨職改選 賴清德攘外須先安內

總統當選人賴清德身兼民進黨主席，五月廿日正式就職後，對外要面對國政難題，對內也要帶領民進黨團結。今年適逢民進黨黨職改選年，除了地方黨部主委選舉外，民進黨權力核心中執委、中常委也將改選，在在牽動內部派系勢力板塊位移，特別是民進黨向來有「對外砲口一致，對內大鳴大放」屬性，賴清德要攘外前，勢必得先安內。

黨職改選被視為派系布局二年後縣市選舉前哨戰，特別是在南部綠營優勢選區，到了縣市長提名作業之時，免不了激烈競爭，五月率先登場的地方黨部主委選戰，是否再出現二年前，高雄市黨部主委新潮流與湧言會惡言相向、又或是四年前台北市黨部主委之爭，英系與綠色友誼連線刀刀見骨廝殺，是首要觀察指標。

在蔡英文擔任黨主席時代，較為人詬病的一點，處理內部競爭問題時不夠公平，頻頻沒收初選，連六都市長如此重要的黨內提名，美其名經過選策會集體決議，實則都由黨主席一人決斷。

賴清德上台後，相當程度正視此一弊病。賴主張，凡黨內競爭，一切照規矩來，地方黨部主委選舉如此，縣市首長提名作業也是如此，預計競爭激烈的縣市長初選明年初將全面重啟，以實力定勝負。

在「賴式風格」領導下，各派系對縣市長選舉就算心有所屬，也必須經過公平初選這一關，民進黨內人士預估，二○二六年縣市長初選約在明年三月開打，布局的時間已不算多；而賴清德要能維持黨內領導威望，處理複雜的派系恩怨仍將考驗政治智慧，不會只有辦好公親的角色那麼簡單。