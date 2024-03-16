柯文哲給黨員公開信 轟綠雙標「是台灣社會不能和諧最大癥結」

5月20日新舊總統交接還剩一個多月，民眾黨主席柯文哲日前和蔡英文總統碰面，黨內意見兩極，今天他透過公開信與黨員對話，再度點名民進黨雙標是台灣社會不能和諧的最大癥結。

柯文哲在公開信中表示，選舉過去2個月，激情逐漸平復，他不認為2024年總統大選是失敗而是邁向成功的第一步；2024年柯盈配得到26%選票，一部分是認同他和副總統候選人吳欣盈，一部分是對藍綠兩個傳統政黨的失望。

柯文哲指出，民眾黨以台灣為民、以民眾為本，監督執政者是要改善施政，不是希望民進黨做不好讓自己有機會茁壯，同樣的也期盼國民黨能正面實踐自己的理念來贏得社會信任。

柯文哲認為，民主是政黨的競爭，民眾黨做好，藍綠會更好，這是2024年大選民眾黨呈現的基本價值，因此現在民眾黨的工作就是做好基本工作，在國會認真問政，在地方建立組織。

柯文哲表示，政治理念要和民意結合，努力讓民眾成為台灣人民優先的選項，他也會就各界的指教做出反省改進。日前到總統府與蔡英文碰面，蔡總統希望就勞保年金改革、提升國防預算、強化社會安全網、政黨溝通平台四項議題與民眾黨合作，這四個議題本來就符合民眾黨的理念，他沒有理由不對話。

柯文哲指出，當下台灣社會不能和諧的最大癥結，在於執政的民進黨各種雙標作為，例如黨政軍退出媒體曾是民進黨主張，現在是反對執政黨媒體的直接關台、拉攏聽話的扮演側翼角色。

柯文哲說，最離譜的事當被關台的媒體循司法途徑救濟，法院多案判決國家通訊傳播委員會NCC敗訴，但NCC依然我行我素，堅稱自己還沒有輸，當然引起人民反感。

柯文哲認為，解鈴還須繫鈴人，除了政府認錯、釋出善意，改變種種雙標作為，很難有別的方式平息人民怨恨感，他和民眾黨依舊堅持心存善念、盡力而為的信念繼續前進。