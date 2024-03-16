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新聞眼／藍綠對立8年 蔡總統留給賴清德難題

聯合報／ 本報記者陳洛薇
蔡英文總統（右）將交棒賴清德（左），留下「朝野對立」難題，要由賴清德承擔。圖／聯合報資料照片
蔡英文總統（右）將交棒賴清德（左），留下「朝野對立」難題，要由賴清德承擔。圖／聯合報資料照片

蔡英文總統五二○將卸任，政權交接之際，蔡開啟朝野對談，但與最大在野黨持續「斷線」，藍綠仇恨值爆表，綠營和側翼選前選後抹紅不遺餘力，國民黨成為國會最大黨，民進黨惡意醜化韓國瑜是「酒空院長」，迄今還處處卡韓。

蔡總統多次高喊團結台灣、要謙卑傾聽人民聲音，但執政八年，朝野嚴重對立、中央地方對抗、社會分化加劇，卸任前兩個月力促朝野溝通，要建立政黨溝通平台，八年做不到，卻要兩個月內實現，徒具形式，難以撫平社會裂痕。

「蔡柯會」針對勞保年金改革、提升國防預算、強化社會安全網及政黨溝通平台交換意見，但四項議題都是蔡政府早該做的、或承諾過，卻尚未兌現。勞保基金精算負債破十三兆元，平均每人為勞保背債約五十六萬元，國防預算仍未達ＧＤＰ百分之三的標準線。保母虐兒致死案，戳破社會安全網假象，現在才喊話要做的政黨溝通平台，連影子都沒有。

蔡總統搭建舞台，「蔡柯會」抬高民眾黨的分量與身價，蔡英文也至少和一位在野黨主席見了面，蔡柯共享牛肉麵，兩人各取所需，共享政治牛肉。但綠白破冰了，藍綠還看不見和解契機，蔡總統想成就歷史定位，少了最大在野黨，這塊拼圖終究無法完成。

蔡總統完全執政後，非綠陣營被貼上中共同路人的紅色標籤、不利執政有利中共的言論就是在地協力者，動輒以社維法查水表，讓反對者噤聲。高達六成民眾殷盼下架民進黨，雖因在野力量分散未實現，但賴清德得票未過半，就是多數民意對蔡政府路線的否定。

即將接棒執政的賴清德是少數總統，也是民進黨主席，面對朝小野大的政局，必須和在野黨真誠溝通，蔡總統搶先一步遞出橄欖枝，象徵意義大於實質，還引來裂解藍白合作的政治解讀，留下「朝野對立」難題，還是要由賴清德承擔。

民進黨 蔡英文 賴清德

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