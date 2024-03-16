府盼「英倫會」 朱立倫不隨蔡總統起舞

蔡總統大年初一致電邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲朝野會談，「蔡柯會」前天登場，綠白破冰，但藍綠氣氛仍劍拔弩張，國民黨僅回應「將持續討論適動互動機會」，未承諾具體會面時程。朱立倫昨表示，之後會選擇適當的時機，雙方一定可以見面溝通。柯文哲昨說，蔡總統親自打電話邀約，他沒有理由拒絕，雖然在野要盡到監督責任，但有政黨溝通平台也是好的。

五二○「蔡下賴上」，藍營質疑，蔡總統任期將屆，現在朝野對談是否能代表未來的賴清德總統？昨也傳出「蔡柯會」短暫觸及ＮＣＣ人事，柯文哲還反問蔡總統「這不是賴清德決定嗎？」

不過民眾黨秘書長周榆修昨否認談及人事，強調不可能如此失禮；總統府發言人林聿禪則說，ＮＣＣ相關提名作業，蔡總統會與副總統賴清德充分溝通。

總統府已與國民黨聯繫要安排「英倫會」，但正值國民黨組改重要時刻，黃復興的組改反彈聲浪大，此時會面恐為組改增添阻力，黨內也認為蔡總統執政八年來朝野對立加劇，臨去前才要朝野溝通，只是為了建立歷史定位，國民黨不必配合起舞，待準總統賴清德上任後若有誠意再會面。

「這份善意遲到了八年」，國民黨文傳會主委李彥秀說，蔡總統說要持續建立政黨溝通平台，凝聚朝野及社會最大的共識，但八年執政實踐，國會多數暴力，行政專斷獨行，箝制新聞自由，民間團體與在野政黨在街頭高升吶喊，蔡總統不是沉默神隱，就是錄影獨白，蔡英文原本有絕佳的機會，成為全民的總統，一再的錯失與傲慢，註定了蔡英文的歷史定位。