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蔡總統邀朱立倫會談 柯建銘：盼回心轉意開啟朝野對話

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
蔡英文總統(右)14日邀民眾黨主席柯文哲(左)前往總統府進行重大國政議題對話。(圖／總統府提供)
蔡英文總統(右)14日邀民眾黨主席柯文哲(左)前往總統府進行重大國政議題對話。(圖／總統府提供)

蔡英文總統昨與民眾黨主席柯文哲會談，雙方就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」等重要議題進行意見交流。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，奉勸國民黨朱立倫主席，選舉已結束了，是時候該把激情與對抗放下，朝野一起，共同探討國家的下一步。

柯建銘指出，台灣應該團結一致，如本次蔡總統與柯主席會面所談論的議題，本質上與每個人息息相關，也需要社會各界一起共同面對，就如同總統當選人賴清德 、民進黨黨團，在這一次選舉後不斷呼籲的，朝野應以對話代替對抗，實乃國家之福。

柯建銘表示，國民黨身為國會第一大黨，人民對國民黨有高度期待，不言可喻。雖然，國民黨於昨日第一時間，對於蔡總統同步於大年初一，邀請柯文哲主席與朱立倫主席見面一事，表示「善意來的太晚也太遲」，不過，好事畢竟多磨，為了國家的團結，期待朱立倫能回心轉意，為人民的幸福與台灣的未來，開啟朝野對話，共同努力。

國民黨 朱立倫 柯建銘 民進黨 蔡英文

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