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盧業中證實受韓國瑜邀請 願出任民主基金會執行長

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
政大外交系教授兼副院長盧業中。圖／取自盧業中臉書
政大外交系教授兼副院長盧業中。圖／取自盧業中臉書

台灣民主基金會預計3月改組，董事長依往例由立法院長出任，韓國瑜日前表態將邀政大教授盧業中擔任基金會執行長。盧業中今天受訪證實接受韓國瑜邀請擔任基金會執行長，並強調待董事會相關程序完成後將全力以赴，維持中立、跨黨派原則，積極與國內外公民團體交流互動，期盼在二軌外交上扮演重要角色。

不過外界推測台灣民主基金會董事名單綠多藍少的情況下，韓國瑜就算順利接掌董事長，董事會恐也不會讓韓國瑜推薦人選順利上任。盧業中表示，按照組織章程程序，他若經董事長推薦、經董事會確認才能被聘任，現在都還是「可能被提名人」，在政治上不多做評論。

盧業中證實接受韓國瑜邀請擔任基金會執行長，盧業中強調，他在基金會擔任副執行長曾經服務6年，對基金會有相當工作經驗，未來若能順利上任，將依照章程秉持中立、跨黨派精神，積極與國內外公民團體互動。

盧業中說，民主基金會有些業務相當重要，希望在外交上扮演好「二軌外交」角色，與志同道合國家加強合作，在國際與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）連結，加強我方與美國關係。另外在深化民主方面，可以看到成熟民主國家，社會與民眾關心議題愈來愈多元，將持續與公民社會對話，而AI科技對於社會民主政治制度到底帶來什麼影響？也將是他所關心的面向。

公民團體 立法院 韓國瑜

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