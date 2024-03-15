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金廈爭議政治思考卡關 黨政人士：民間智慧能解兩岸僵局

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
金廈海域爭端，蔡政府熟悉兩岸事務人士指出，兩岸過去針對特定議題，政府主導、民間協助的公協會、紅會等「民間模式」行之有年，如今兩岸都應屏除政治干擾，運用過去的智慧，來化解現有的僵局。圖／聯合報系資料照片
金廈海域爭端，蔡政府熟悉兩岸事務人士指出，兩岸過去針對特定議題，政府主導、民間協助的公協會、紅會等「民間模式」行之有年，如今兩岸都應屏除政治干擾，運用過去的智慧，來化解現有的僵局。圖／聯合報系資料照片

金廈海域爭端，陸委會主委邱太三日前鬆口，「金門協議」是可以選擇的項目。蔡政府熟悉兩岸事務人士指出，這次協商之初，官方色彩太過鮮明、層級拉得太高，在充滿政治思考下陷入僵局，但兩岸過去針對特定議題，政府主導、民間協助的公協會、紅會等「民間模式」行之有年，如今兩岸都應屏除政治干擾，運用過去的智慧，來化解現有的僵局。

陸船翻覆2死案，兩岸歷經15次協商仍破局。熟悉兩岸事務的黨政人士表示，民進黨執政下，兩岸要進行官方談判協商困難度不低，但只要是涉及兩岸人民權益或公權力事項，過去兩岸雙方都透過政府主導、民間協助來解決。

黨政人士說，民進黨長期以來在兩岸議題上，希望以官方對官方的模式協商，但從陳水扁執政到現在的蔡政府，陸方都要求我接受九二共識、一個中國的政治前提；然而，在主權議題上，民進黨不可能讓步，因此逐漸發展出官方主導、民間協助的公協會模式，甚至影響了後來的馬政府。

這位人士舉例，陳水扁執政時兩岸沒有直航，當時透過公協會模式，兩岸各自的航空、運輸等公協會代表協商，促成包機協商。

藍營提議以金門協議解決僵局，黨政人士表示，金門協議迄今雖已歷經30多年，但尤其是針對兩岸偷渡客遣返問題，至今都還在使用。他認為，不論是金門協議、紅會、民間模式或是公協會模式，都是兩岸30多年交流的寶貴智慧，雙方都要深思如何再次運用這種智慧。

昨天又發生陸籍漁船在金門海域翻覆，我海巡署派船，兩岸聯合搜救。黨政人士說，不論是我海巡或紅會救援協助，雙方早已有長期的互動經驗；金廈海域爭端，在司法管轄權上我方毋庸置疑要站穩立場，但在人道救援上，要考量情理法，兩岸都不應有太多政治意涵。

兩岸關係 民進黨 海巡署 邱太三 金廈海域 金門

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