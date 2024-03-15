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蔡總統卸任前啟動朝野對話 蔡柯會後盼蔡朱會

聯合報／ 記者周佑政林銘翰鄭媁張睿廷／台北報導
蔡英文總統（右）昨邀民眾黨主席柯文哲（左）前往總統府進行重大國政議題對話。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）昨邀民眾黨主席柯文哲（左）前往總統府進行重大國政議題對話。圖／總統府提供

蔡英文總統五二○將交棒總統當選人賴清德，卸任前先啟動朝野對話，昨與民眾黨主席柯文哲會談；這也是蔡總統執政八年來，首次和在野黨主席面對面溝通。蔡總統表示，希望持續建立政黨溝通平台，凝聚朝野及社會最大共識，也期盼能與國民黨主席朱立倫會面交流。國民黨回應，台灣大步向前是大家的期盼，將持續討論適當互動機會。

蔡柯談四大議題 柯送小草

正值新舊政府交接之際，蔡總統昨天中午與柯文哲在總統府會談約兩小時，兩人共享牛肉麵，總統府副秘書長張惇涵、民眾黨秘書長周榆修陪同會面。柯文哲帶上一盆小草做為伴手禮，象徵把「小草」的心聲帶進總統府，期望政府回應台灣公民社會，對於改革的高度期待。

蔡柯會也針對勞保年金改革、提升國防預算、強化社會安全網及政黨溝通平台四大議題交換意見。

張惇涵說，蔡總統去年國慶演講時即提到，希望在選舉的競爭過後，放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，對外團結一致。一月大選後，蔡總統就曾與副總統賴清德就此討論，賴清德支持蔡總統邀請朝野對話，蔡賴都認為，台灣人民期望看到朝野良性的對話，而非永無止境的對抗，朝野之間須凝聚最大共識，推動各項有利於人民的政策。

張惇涵說，蔡總統於今年春節大年初一時，主動致電朱立倫及柯文哲，邀約兩位在野黨主席能於合適時間，分別會晤交流。接下來，蔡總統也期盼，能與朱立倫擇定合適時間會面交流。國民黨發言人楊智伃昨天回應，台灣大步向前是大家的期盼，對於會面事宜，將持續討論適當互動機會。

「蔡柯會」昨針對多項重大國政交換意見，總統府表示，勞保年金改革刻不容緩，蔡總統與柯文哲兩人皆認為，應誠實面對問題、務實提出方案，凝聚更大社會共識，共同解決勞保年金改革。而柯文哲主張國防預算占比逐年提升至ＧＤＰ的百分之三，這也是蔡總統執政以來持續努力的目標。

總統府指出，社會矚目的社會安全網議題，蔡柯都認為，中央與地方必須共同檢討面對，包含出養制度的審定、委託機構的選擇，以及督導訪視的密度等各面向，都有強化努力之處。

建立政黨溝通平台 柯表肯定

蔡總統也向柯文哲表示，希望未來能夠持續建立政黨溝通平台。民眾黨表示，柯文哲當場表達肯定與重視，也期待蔡總統落實承諾，回應公民社會的期待。柯文哲過去一再強調政黨和解、社會和諧，這次會面是蔡總統主動邀約，而柯也秉持一貫的信念，希望在國家的整體方向，能夠透過對話提出建言。

現在才說要會面 藍委批作秀

國民黨立委賴士葆表示，朝野能多互動自然是好事，然而蔡總統即將卸任，見面與否都已不重要，過去八年都沒有與在野黨溝通，不斷破壞憲政體制，直到現在才說要會面，只是想讓外界以為蔡相當尊重在野黨，其實就是作秀而已。

國民黨立委黃健豪也說，蔡的任期僅剩下兩個月，實質意義其實不大，賴清德才是未來的國家領導人，希望賴可以做出與蔡英文的區別；朝野有更多溝通，一起推動台灣建設、社會福利政策，讓人民過得更好。

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