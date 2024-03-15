工廠危險物未申報 最高罰500萬元

去年屏東明揚大火造成重大傷亡，部分業者未依法申報危險物品等，行政院會昨通過經濟部「工廠管理輔導法」修正草案，未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關可處工廠負責人5萬元以上、500萬元以下罰鍰，罰鍰上限提高100倍，並可連續處罰，最重廢止工廠登記證。

行政院去年已通過工輔法修正草案，但因立法院屆期不續審，經濟部再次將草案送行政院會通過，將送立法院審議。

經濟部工商輔導中心主任雲瑞龍說，明揚大火案凸顯業者兩項缺失，未在期限內申報危險物品、未據實通報危險物品內容。經濟部修法，強化源頭管制，優化化學勾稽搜尋功能，並以彰濱產業園區作為示範區域，今年7月前完成自動勾稽程式。

子法修正方面，雲瑞龍 說，工廠危險物品增加動態申報制度，同時修正公共意外責任保險辦法，提高最低保額規範，從最低3600萬，提高到7200萬。經濟部2月1日預告，4、5月將辦20場說明會，6月1日發布執行。

雲瑞龍表示，最重要的母法條文修正，將工廠負責人違反危險物品申報義務之處罰條款，從過去1萬元至5萬元，提高到5萬元至500萬元。並改成「先處罰鍰，並限期改善」，可連續處罰，最重可廢止工廠登記證。

倉儲業申報 仍未納入

去年11月30日行政院會上，桃園市即建議，工輔法修法也應納入倉儲業危險物品申報對象，否則將成破口，但這次仍未納入修法。

桃園副市長蘇俊賓昨出席院會時表示，倉儲存放危險物品比率不低，發生火災機率甚至高於工廠，但修正草案提高工廠管理罰則，卻漏掉倉儲，不肖業者規避管理罰則，恐更改危險物品存放模式，衍生更多管理成本。

經濟部次長林全能說，工廠儲存區管理已另修訂「危險物品申報辦法」，正進行草案公告。行政院副院長鄭文燦也表示，消防法及子法也都有針對危險物品的管理規範，要一併全面檢視。