反制綠營猛攻 盧、韓、蔣打團體戰

國民黨「新三子」燕子、禿子、王子成形，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安情同姐弟，盧借重蔣的年輕形象爭取青年票，劍指2028總統大選；蔣也藉由盧的高人氣，穩定2026年市長連任氣勢。北市府3月下旬將安排蔣萬安參訪台中市政府，相互拉抬；藍營人士說，盧、蔣都是綠營攻擊重點，兩人一定要強強聯手、借力使力。

盧秀燕躍居全國聲望最高的政治人物，立法院長韓國瑜主掌國會，也是在野陣營政治職位最高者，韓、盧一通電話，拍板台中市新聞局副局長廖炯志調任立法院總務處長而成政治焦點。立法院總務處長只是冰山一角，真正關鍵在於冰山下的「盧韓結盟」。

蔣萬安和盧秀燕從立委時期就保持好交情，盧當立院厚生會長時，破格延攬新科立委的蔣當秘書長；蔣萬安選台北市長時，盧秀燕至少助選3次以上，兩人默契十足。據指出，蔣萬安預計23、24日帶市府首長參訪台中市府，市府高層說，蔣萬安與盧秀燕本來私交就相當好，溝通管道無時差，蔣上任市長後，不僅延續過去兩人的交情，幕僚也都建立有對接窗口，例如台中副市長鄭照新還在當新聞局長時，回台北就會與北市幕僚討論雙邊市政議題，台北、台中花燈相互拉抬，也是雙方市府保持緊密聯繫的成果。

藍營人士說，從瘦肉精、深坑大火到虐童案，綠營用府院黨全面協同作戰打盧秀燕、蔣萬安，立法院也針對韓國瑜「黑韓」攻勢，盧、蔣、韓一定要互相拉抬，尤其2026年蔣萬安尋求連任要先將市政做好，盧秀燕放眼2028也要穩住台中市政，新三子絕對要「強強聯手」，才能反制民進黨攻勢。