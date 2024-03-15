燕子、禿子、王子…藍營「新三子」聯手 綠白磨刀霍霍

台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜一通電話，促成立法院總務處長廖炯志人事案；盧秀燕也與台北市長蔣萬安市政交流、相互拉抬。藍營指出，盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安合縱連橫，燕子、禿子、王子是國民黨「新三子」，營造2026、2028合作藍圖，盧秀燕是藍營新共主，恐成綠、白的頭號假想敵。

從瘦肉精、台中巨蛋、抵費地，盧秀燕成綠營箭靶，民進黨總統當選人賴清德520上任後，府院黨恐加強攻勢。國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰說，確實有看到「新三子」態勢，國民黨以盧、韓、蔣3人為政治主軸，尤其近日公布政治人物聲望調查中，盧秀燕又為第一名；從近期瘦肉精攻防局勢來看，民進黨及民眾黨的確都把盧視為假想敵，中央也猛攻台中土地問題，預估綠白未來會有更多政治操作。

國民黨台北市議員秦慧珠說，盧、韓、蔣將是國民黨三大天王，「江湖這麼大，不可能當獨行俠」，雖然現在國民黨主席朱立倫還能號令天下，但黨內沒有人有蓋世神功，能撐起整個局面，還是要靠拉黨結派。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，韓國瑜超強，縣市首長又以蔣萬安、盧秀燕聲量最高，未來將是「新三子」的天下。

不過，民進黨新北市議員卓冠廷說，盧秀燕廣結善緣加上市政處理獲得高滿意度，但她也將面臨新北市長侯友宜一樣的困境，現在居住正義、賣土地對盧可能沒問題，但到了總統大選，都可能被放大檢視而成為隱憂，難保「今日侯友宜、明日盧秀燕」。

民進黨北市議員何孟樺指出，目前國民黨「新三子」與其說合作，不如說是蔣、盧都在吸納韓粉的支持，替自己爭取更多上大位的機會，更像是明爭暗鬥。

「有2026、才有2028。」民眾黨新北市議員陳世軒說，目前談2028還言之過早，民眾黨目標就是要打穩基層實力。議員陳宥丞指出，目前的政治聲量、口號或一夜煙火都只是參考值，誰能把人民的大小事處理好，才是下次市民選擇的關鍵。

民眾黨台中市黨部主委江和樹直言，「藍營2028最有希望的總統候選人就是盧秀燕」，盧個性以柔克剛，讓台中市人口持續突破，代表人民感到希望，表現讓全民有目共睹。