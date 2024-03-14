林佳龍出席生技中心40周年 盼下一座新護國神山

早年，B型肝炎在台灣有高達30%的盛行率，時任政務委員的李國鼎，大力推動發展生技產業，於1984年成立了國內第一個生技產業的研發機構「財團法人生物技術開發中心」（簡稱生技中心、DCB），從B型肝炎疫苗防治，到研發生醫新藥，再加上新冠疫情催生新格局，生技醫療產業受到各界關注。

生技中心於今日舉辦40周年慶典，董事長涂醒哲表示，政府積極推動5+2產業創新政策，加速修正通過「生技醫藥產業發展條例」，更將生技產業列為六大核心戰略產業，多元政策替台灣生技產業持續挹注資源活水。台灣生技產業發展今年市值已超過新台幣1.4兆元，營業額更超過8000億元。

40年來，生技中心歷經台灣生技產業從無到有的艱困挑戰，為台灣生技產業培育眾多優秀的定錨人才，成為串接基礎研究單位與新藥開發業者的關鍵角色。積累過去多年的能量，生技中心成為孕育生技新創公司的養分，包括為因應生技新藥產業需求建立的各項技術平台，將陸續以衍生新創公司的方式，成為扶植生技產業發展的最佳助攻手。

總統府秘書長林佳龍提到，生技中心是為了啟動台灣生技產業而設立的專責研發機構，當時台灣面臨B型肝炎盛行，每年約有一萬人死於肝炎、肝硬化及肝癌，其中約有7000人是B型肝炎所引起，每5個人之中就有一位是Ｂ型肝炎帶原者。生技中心以推動B型肝炎防治和發展生物科技產業為目標，奠定國內發展生物科技產業的重要基礎。

2016至今，政府陸續推動「精準醫療分子檢測產業實驗室檢測與服務」、「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」、「生技醫藥產業發展條例」、「人體生物資料庫管理條例修正草案」，今年初衛福部啟動藥價政策及創新給付機制，鼓勵在台製造新藥與學名藥等措施。林佳龍說，因應AI帶來的挑戰，將著重生醫大數據產業應用，以創新製造量能鏈結國際，並推動智慧醫醫療。