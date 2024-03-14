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林佳龍出席生技中心40周年 盼下一座新護國神山

聯合報／ 記者廖靜清⟋台北即時報導
總統府秘書長林佳龍肯定生技中心以創新帶領臺灣生技產業轉型升級。圖╱生技中心提供
總統府秘書長林佳龍肯定生技中心以創新帶領臺灣生技產業轉型升級。圖╱生技中心提供

早年，B型肝炎在台灣有高達30%的盛行率，時任政務委員的李國鼎，大力推動發展生技產業，於1984年成立了國內第一個生技產業的研發機構「財團法人生物技術開發中心」（簡稱生技中心、DCB），從B型肝炎疫苗防治，到研發生醫新藥，再加上新冠疫情催生新格局，生技醫療產業受到各界關注。

生技中心於今日舉辦40周年慶典，董事長涂醒哲表示，政府積極推動5+2產業創新政策，加速修正通過「生技醫藥產業發展條例」，更將生技產業列為六大核心戰略產業，多元政策替台灣生技產業持續挹注資源活水。台灣生技產業發展今年市值已超過新台幣1.4兆元，營業額更超過8000億元。

40年來，生技中心歷經台灣生技產業從無到有的艱困挑戰，為台灣生技產業培育眾多優秀的定錨人才，成為串接基礎研究單位與新藥開發業者的關鍵角色。積累過去多年的能量，生技中心成為孕育生技新創公司的養分，包括為因應生技新藥產業需求建立的各項技術平台，將陸續以衍生新創公司的方式，成為扶植生技產業發展的最佳助攻手。

總統府秘書長林佳龍提到，生技中心是為了啟動台灣生技產業而設立的專責研發機構，當時台灣面臨B型肝炎盛行，每年約有一萬人死於肝炎、肝硬化及肝癌，其中約有7000人是B型肝炎所引起，每5個人之中就有一位是Ｂ型肝炎帶原者。生技中心以推動B型肝炎防治和發展生物科技產業為目標，奠定國內發展生物科技產業的重要基礎。

2016至今，政府陸續推動「精準醫療分子檢測產業實驗室檢測與服務」、「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」、「生技醫藥產業發展條例」、「人體生物資料庫管理條例修正草案」，今年初衛福部啟動藥價政策及創新給付機制，鼓勵在台製造新藥與學名藥等措施。林佳龍說，因應AI帶來的挑戰，將著重生醫大數據產業應用，以創新製造量能鏈結國際，並推動智慧醫醫療。

行政院院長陳建仁透過影片表達，台灣醫療水準受到國際社會肯定，全球醫療保健指數連續6年勇奪全球第一；根據全球數據資料庫 Numbeo（2023）報告，台灣的醫療保健指數、城市醫療保健指數（台北．高雄）都排名全球第一；Nikkei Asia （2023）新冠疫情復甦指數也高居全球之冠；亞太創新醫藥風險指數排名第四（Fitch 2023）。

生技中心扎根生技產業40年。圖╱生技中心提供
生技中心扎根生技產業40年。圖╱生技中心提供
生技中心董事長涂醒哲表示，生技中心已有3000多位校友分散在產學研各界。圖╱生技中心提供
生技中心董事長涂醒哲表示，生技中心已有3000多位校友分散在產學研各界。圖╱生技中心提供

B型肝炎 林佳龍 生技 肝癌 衛福部 陳建仁

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