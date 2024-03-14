快訊

衛福部拍板！「2族群」4月上旬可打第2劑XBB新冠疫苗

520前啟動朝野對話！蔡總統會見柯文哲談4大議題 也盼與朱立倫會面

真的被KO？台南OK超商半年狂倒10間 網揭原因是「它」沒了

與蔡總統談國政2小時！柯文哲帶「一盆小草」當伴手禮 背後意義曝光

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）今天應蔡英文總統（右）之邀，前往總統府進行重大國政議題對話。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲（左）今天應蔡英文總統（右）之邀，前往總統府進行重大國政議題對話。圖／台灣民眾黨提供

2024年總統大選落幕兩個月，民眾黨主席柯文哲今天應蔡英文總統的邀約，前往總統府進行重大國政議題對話，雙方就政黨溝通平台、強化社會安全網、勞保年金改革、強化國防預算等議題進行交流，柯文哲也帶上一盆小草當作伴手禮，象徵把「小草」的心聲帶進總統府，期望政府回應台灣公民社會，對於改革的高度期待。

會談時間約為兩小時，雙方共進午餐享用牛肉麵，過程氣氛融洽，與會者包括蔡總統、柯文哲、總統府副秘書長張惇涵、民眾黨秘書長周榆修。

民眾黨晚間發布新聞稿說明，柯文哲過去一再強調「政黨和解、社會和諧」，期待朝野政黨超越黨派、凝聚最大共識，共同為國家與人民而努力，這次的會面是由蔡總統主動邀約，柯文哲也秉持一貫的信念，希望在國家的整體方向，能夠透過對話提出建言。

民眾黨表示，蔡總統提出未來要建立「政黨溝通平台」，柯文哲當場表達肯定與重視，也期待蔡總統落實承諾，回應公民社會的期待。

有關男童遭保母虐死案，蔡總統與柯文哲皆表達痛心，希望中央、地方政府能夠共同檢討與承擔，強化社會安全網的維護，避免憾事再次發生。

民眾黨指出，雙方談及勞保年金改革議題，柯文哲認為，政府應該誠實面對問題、落實世代正義，蔡總統也當場允諾，適切提供勞保財務資料供在野黨參考。在國防預算逐年提升至國內生產毛額（GDP）3%，雙方也有所共識，認為守護國家安全是朝野一致的方向，未來台灣民眾黨也將理性監督國防預算，共同維持台海及區域穩定。

周榆修表示，柯文哲在農曆過年期間，接到蔡總統邀約見面，提出朝野對話與交流的想法，民眾黨期盼透過朝野對話，走向社會和諧、政黨和解，雙方的想法不謀而合，朝野以良性對話代替對抗，才能讓整體國家發展往前進，而非天天陷於政黨惡鬥、內耗之中，經過幕僚溝通協調作業，順利在今天進行會面。

伴手禮 勞保年金 台灣民眾黨 國防預算 年金改革 張惇涵 柯文哲 總統府 蔡英文

延伸閱讀

520前啟動朝野對話！蔡總統會見柯文哲談4大議題 也盼與朱立倫會面

相關新聞

傳遭總統府高層批「自走砲」？邱國正：我裝甲兵出身 就是自走的砲

有媒體報導指國防部長邱國正日前為兩岸情勢睡不著一事，批評他是「自走砲」。邱國正今天在立法院表示，沒人跟他這樣講；而他裝甲...

藍委質疑疫苗價差誰賺走了？王必勝批荒謬：說貪汙要有證據

新冠肺炎疫苗爭議未歇，國民黨立委徐巧芯質疑，「2020年就有人來賣30多美元，為何政府買43美元，中間差價誰賺走」，衛福...

軍系百團聯誼氣氛火爆 深藍嗆朱立倫漢奸、消滅黃復興

國民黨主席朱立倫宣布整併黃復興後，引發基層反彈。適逢黃埔建軍百年，軍系團體今中午舉辦新春團拜，黃復興黨部主委季麟連、新黨...

韓國瑜力邀盧業中任民主基金會執行長 外交部：尊重

立法院長韓國瑜表態希望邀請政大教授盧業中出任台灣民主基金會執行長，外交部今對此表示，台灣民主基金會為獨立運作的國家級基金...

韓國瑜共提國6東延、環島高鐵明拚一讀付委 藍營甲動備戰

立法院明日召開院會，藍營磨刀霍霍發出甲級動員令備戰，將於上午9時先開黨團大會、10時要求全數國民黨立委進院會議場。據了解...

與蔡總統談國政2小時！柯文哲帶「一盆小草」當伴手禮 背後意義曝光

2024年總統大選落幕兩個月，民眾黨主席柯文哲今天應蔡英文總統的邀約，前往總統府進行重大國政議題對話，雙方就政黨溝通平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。