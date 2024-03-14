沈柏洋籲用「光譜」界定認知戰 上將立委陳永康：不適用國安

兼具有黑熊院長身份的民進黨立委沈柏洋日前在總質詢與今日向國防部長邱國正質詢時，在外交軍事事務上密集使用光譜一詞，具有前上將身份的國民黨立委陳永康今日同台質詢時，向邱國正指正沈柏洋這種用法不對，表示國家安全事務裡，只有範疇和領域，沒有用光譜spectrum這個字。

國防部長邱國正上午列席立法院外交及國防委員會，以「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報告。兼具有黑熊院長身份的民進黨立委沈柏洋出示論文圖表質詢表示，對於中共外交與軍事上施壓與軍事，他在總質詢曾提及，很多事是在一個層次的問題，在一個「光譜」上面，所以當時曾提及輿論戰及認知作戰定義。他並表示，以現在灰色地帶的狀況來講，中共反而要讓我們認為政治上有共識，軍事就不會爆發戰爭，所以在灰色地帶作戰時，並不是一個兩極他光譜圖型，而是像圓圈一樣。他詢問邱國正在政治與軍事之間的關係間，有沒有一些比較新的想法？

邱國正表示，立委講得很好，軍事是政治的延長，不容否認，而用兵是上兵伐謀、而後伐交、伐兵；但現在因環境變遷而滾在一道。認知作戰問題，是對方在模糊中加進而不知不覺被其引導，這很可怕。現在對方認為要將政治與軍事拉在一道更其更加模糊，這就要看我們在認知方面如何明確分辨，而且要慎戰，不管領導者或各方領導人，都應要有這種智慧，去考量要不要發起，領導人怎麼做，方法很多，也可引導他們應對方法變多，但終結是看兩邊領導人員上層的有政治考量的人物，能否加以分辨。

但緊接質詢的國民黨立委陳永康質詢時向邱國正表示，前面的立委質詢間，甚至把歷史人物、國外戰略家講的軍事是政治的延伸的話都套進來，但他作一建言，在國防外交的領域，國家安全事務沒有利用光譜這個字，spectrum是工程科技的名詞，國家安全的光譜這個話，「有這樣用嗎？沒有」，就是國防安全的範疇和領域，同樣在軍事用語上，軍事與政治上也是用範疇和領域，不是用光譜。現在政治學上很多人喜歡將工程的名字導入變政治的光譜，不要這樣用。