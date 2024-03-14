藍委質疑疫苗價差誰賺走了？王必勝批荒謬：說貪汙要有證據

新冠肺炎疫苗爭議未歇，國民黨立委徐巧芯質疑，「2020年就有人來賣30多美元，為何政府買43美元，中間差價誰賺走」，衛福部次長王必勝今指出，政府2020年10月至2021年1月，和東洋及BNT原廠合約均未完成，「沒有『買貴』的事實，更沒有所謂的『價差誰賺走了』這種事」，說人貪汙要有證據，連價差都沒發生何來貪汙，「這很荒謬」。

國民黨立院黨團今舉行記者會，徐巧芯質疑，2021年3月國民黨立委陳玉珍就說了，BNT疫苗一劑是31、32美元左右，為什麼政府會談到43美元？昨天衛福部前部長陳時中在法庭上的說法證明了採購合約不是不能公開，只是不想公開，批評陳時中不只買貴，根本沒買到還不讓有能力買到的人買，為什麼鴻海創辦人郭台銘可以買到30美元的疫苗、陳時中卻買不到？

徐巧芯質疑，2020年就有人來賣30多美元，後來為何政府買到43美元，「中間差價被誰賺走，陳時中、民進黨政府始終未回答。」國民黨立委蘇清泉指出，BNT賣給中南美洲國家一劑8、9塊美元，賣給美國政府一劑19美元，賣給台灣28美元到32美元；政府搞到43美元當然有貓膩，直接公布讓全民檢視。

王必勝今在臉書表示，東洋版本約78美元，印證了疫情初期，連疫苗都還沒開始鋪貨，價錢談起來會比較高，後來才會逐漸降低、穩定，從2020年10月200萬劑、單劑78美元左右，再到2021年1月，500萬劑、單劑約43美元，再到後來民間採購1500萬劑加上政府766萬劑、推估每劑31美元。

「沒有買哪來的價差？」王必勝表示，政府和ＢＮＴ簽的合約還不能公佈，「但絕對沒有比永齡買的還要貴，這個事情應該不能這樣說人家貪污，因為貪污要有對價關係要有證據，退一萬步來說，這連價差都沒有發生，哪來貪污的事情，這很荒謬」。

王必勝說，整個癥結點有2件事，事情沒發生，且疫苗價格會有波動，一開始最貴，但3至4年前的事情還要說，「我也覺得很無奈」。

王必勝臉書全如下：

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被衛福部前部長陳時中提告求償1000萬元。陳昨天赴台北地方法院作證指出，當時疫苗政策有2大方向，包括扶植國產疫苗、多樣性採購國外疫苗，在專家小組有相關決定後，行政機關才會介入了解採購數量及價格。

2020年9月11日東洋表示有管道可以進BNT疫苗，同年9月18日香港、台灣雅各臣也來洽談，但兩邊提的數量龐大，我方不可能跟單一公司購買如此大量的疫苗，2020年10月東洋提出正式公文，數量及價格為200萬劑、每劑78.36美元，不含冷鏈費用及稅金，但價格太高無法同意，東洋後也對外宣布採購案無法繼續。