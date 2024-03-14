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【重磅快評】吳釗燮留下難看標記 換來羅致政滿面豆花

聯合報／ 主筆室

民進黨不再是國會最大黨，但仍處心積慮想「把持」將由立法院韓國瑜出任董事長的台灣民主基金會。卡韓不成後，又在新任董事名單動手腳，前立委羅致政當了8天的紙上董事後被撤下。眼看民進黨下個戰場是韓國瑜推薦的執行長人事，綠營處處算計，但手法拙劣，根本藏不住難看的吃相。 

民主基金會依慣例由立法院長接任董事長，2016年政權輪替，蘇嘉全坐上立法院長寶座，他在3月23日接任第五屆董事長；2020年蔡英文連任總統，民進黨依然是國會最大黨，時任立法院院長的游錫堃3月5日就接任第六屆董事長，可以說是無縫接軌。

但這次國民黨成了國會最大黨，韓國瑜也選上立法院長，但韓國瑜至今卻未上任民主基金會董座，連董事會或臨時董事會都還沒召開。時序已到三月中旬，韓國瑜恐怕要拖過三月才能上任，而時程延宕肇因於民進黨，代理董事長吳釗燮將為民進黨留下一次難看的標記。

離譜的是，在沒有召開董事會的情形下，民主基金會竟於三月六日悄悄公告新董事會的名單，而且已非國會最大黨的民進黨竟列五席政黨代表，還比國民黨多一席。更讓人訝異的是，因涉及醜聞落選的前立委羅致政竟在名單之內，只是從學界代表移到政黨代表。民進黨這種名單是要宣示什麼意義？下限令人不敢恭維。 

民進黨自知離譜，昨晚又悄悄更新名單，藍綠白政黨比例改為四比四比一，羅致政在公告的名單中消失，他前後只當了8天的紙上董事。羅致政的名字在基金會公告上了又下，羅致政和民進黨都換來滿面豆花。     

在滿面豆花之際，此刻代理基金會董事長的外交部長吳釗燮扮演角色令人好奇。吳釗燮在沒有召開董事會或臨時董事會的情形下，逕自把羅致政列入董事，8天後又撤下，吳釗燮扮了右手又扮左手，不照規章行事是他一人的意思，還是高層指示？

外界的普遍解讀是，原先羅致政列入董事，目的就是為了日後卡韓；東窗事發後撤銷羅致政的董事，卻讓原來民進黨的政黨代表魏百谷接替羅政致擔任學界代表，難道不是為了同一個目的？所謂「換湯不換藥」，在這次董事名單的更新中得到了新解。

除了魏百谷接替羅政致，董事的更新名單雖是藍綠各四席黨代表，但財經界代表黃志芳、NGO代表陳秀惠都是綠營中人，加上政府代表吳釗燮、林佳龍，民進黨在新董事會中占了9席；反觀，國民黨即使算上韓國瑜，也不過5席， 另一席是民眾黨的周台竹，韓國瑜即使擔任董座，民進黨仍妥妥把持基金會。

韓國瑜明瞭時局，此際推薦政大教授盧業中出任執行長，但能否遴聘，還要通過董事會這一關。民進黨擋不住韓國瑜出任基金會董事長，在程序上卻機關算盡，現任執行長黃玉霖是林佳龍的子弟兵，自是民進黨首選，但民進黨畢竟醜態已多，韓國瑜推薦沒有黨派色彩的盧業中，反將民進黨一軍，綠營非得三思不可。      

台灣民主基金會官網昨晚更改董事會政黨比例代表名單，綠營5席變4席，前立委羅致政遭拔董事。圖／取自台灣民主基金會官網
台灣民主基金會官網昨晚更改董事會政黨比例代表名單，綠營5席變4席，前立委羅致政遭拔董事。圖／取自台灣民主基金會官網

吳釗燮 國民黨 民進黨 游錫堃 立法院 羅致政 蘇嘉全 韓國瑜 黃志芳

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