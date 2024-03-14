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新聞幕後／互稱女神、男神 盧秀燕和蔣萬安「強強聯手」 反制綠營攻勢

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
台中市長盧秀燕（右）和台北市長蔣萬安（左）情同姐弟，兩人在台北燈節時互稱「女神、男神」，相當逗趣。本報系資料照片
台中市長盧秀燕（右）和台北市長蔣萬安（左）情同姐弟，兩人在台北燈節時互稱「女神、男神」，相當逗趣。本報系資料照片

國民黨「新三子」燕子、王子、禿子成形，台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安情同姐弟，重要議題直接聯絡，盧借重蔣的年輕形象爭取青年票，劍指2028總統大選；蔣也藉由盧的高人氣，穩定2026年市長連任氣勢。據悉，北市府3月下旬將安排蔣萬安參訪台中市政府，相互拉抬；藍營人士說，盧、蔣都是綠營攻擊重點，兩人一定要強強聯手、借力使力。

蔣萬安和盧秀燕從立委時期就保持好交情，盧秀燕當立院厚生會長時，破格延攬新科立委的蔣當秘書長，其實蔣萬安市長選舉期間，一開始被質疑躺平佛系打法，當時蔣在市長官邸出書，選情最低迷時的第一支宣傳影片，就是盧秀燕幫忙拍影片推薦，鼓勵蔣萬安要「做自己」，成為國民黨重返首都的推手。

蔣萬安選北市長時，盧秀燕至少助選3次以上，今年台北燈節時，「眾神（佛）保庇」戲偶被民眾戲稱陰森、華國美學，一組仙女花燈還被酸像盧秀燕，蔣萬安不僅立刻去花燈自拍，還說「盧市長漂亮多了」，盧秀燕也刻意北上力挺促成「盧蔣同框」；盧笑說，「這些女神都比我美多了」，蔣萬安則神回，「盧秀燕才是女神，花燈怎麼跟女神比？」盧秀燕樂稱，蔣萬安才是「男神」。兩人逗趣互動、默契十足，讓花燈從被輿論批評逆轉成超夯打卡景點。

除了先前燈會交流，蔣萬安近日將帶市府首長赴台中市府參訪，原本參訪行程早已定好，不過因基泰大直事件後延後，目前暫定3月23、24日由蔣萬安率團到台中參訪，向台中取經。據指出，蔣萬安將赴台中市政府拜會盧秀燕，並且進行一級主管市政交流，晚上也會到一中商圈巡禮，隔天再參觀台中國家歌劇院。

市府高層說，蔣萬安與盧秀燕本來私交就相當好，兩人溝通管道無時差，蔣上任市長後，不僅延續過去兩人的交情，幕僚也都建立有對接窗口，例如台中副市長鄭照新還在當新聞局長時，回台北就會與北市幕僚討論雙邊市政議題，花燈事件也是雙方市府保持緊密聯繫的成果。

蔣萬安今天因虐童案更改行程，赴行政院會當面提出補社會安全網的四大建議。市府人士說，從瘦肉精、深坑大火到虐童案，綠營用府院黨全面協同作戰打盧秀燕、蔣萬安，但盧、蔣都能一一轉化，跳出全國格局的倡議，都是穩定藍營，回應綠營攻擊的核心。

國民黨內人士說，蔣盧一定要互相拉抬、借力使力，尤其國民黨的2026年及2028年，蔣萬安尋求連任就一定要先將市政做好，盧秀燕放眼2028也一定要穩住台中市政，兩人絕對是要「強強聯手」。

盧秀燕 蔣萬安

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